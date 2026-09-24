Nhiều ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết về mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Tại buổi thảo luận, đa số đại biểu thống nhất cao với các nội dung trình; đồng thời, đóng góp một số ý kiến sâu sắc, cụ thể vào các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Đại biểu Nguyễn Kiên Cường, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, phát biểu gợi ý thảo luận tại tổ.

Tại buổi thảo luận, các đại biểu xem xét, thảo luận 24 dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình. Các đại biểu tập trung "mổ xẻ" kỹ lưỡng về cơ sở pháp lý, sự cần thiết ban hành nghị quyết, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng cũng như tính khả thi trong thực tiễn. Trong đó, Tờ trình kèm dự thảo Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được nhiều đại biểu quan tâm góp ý.

Đại biểu Nguyễn Kim Tuyến, Giám đốc Sở Tài chính, phát biểu thảo luận tại tổ.

Cụ thể, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, quy định cụ thể đối với nhóm đối tượng là viên chức tại Điều 6 và Điều 8 của dự thảo Nghị quyết, vì quy định hiện nay chưa thể hiện rõ cơ chế hỗ trợ đối với nhóm đối tượng này. Hiện toàn tỉnh có hơn 54.200 viên chức, trong đó viên chức thuộc nhóm 1, nhóm 2 khoảng 7.456 người; đối với nhóm 1, nhóm 2, đơn vị sử dụng viên chức phải tự cân đối kinh phí đào tạo, đặc biệt là đào tạo lý luận chính trị. Trong bối cảnh thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị, nhiều đơn vị gặp khó khăn trong cân đối nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng.

Đại biểu đề nghị xem xét, bổ sung cơ chế hỗ trợ đối với nhóm đối tượng này, nhất là trong giai đoạn thực hiện sắp xếp, sáp nhập tổ chức, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và tạo điều kiện để viên chức được đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu nhiệm vụ.

Đại biểu Ngô Thị Ngọc Hạnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp, phát biểu thảo luận tại tổ.

Tại Điều 3 của dự thảo Nghị quyết, các đại biểu đề nghị bổ sung từ “đào tạo”, cụ thể sửa thành: “Đào tạo, bồi dưỡng người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố trên địa bàn theo kế hoạch bồi dưỡng được cấp có thẩm quyền phê duyệt”. Vì như vậy, người hoạt động không chuyên trách khi được cử đào tạo trung cấp lý luận chính trị sẽ thuộc đối tượng sử dụng ngân sách nhà nước, đảm bảo đúng quy định chi.

Quang cảnh thảo luận tại tổ.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng đề nghị tại khoản 2, Điều 4, quy định khoán theo khóa học để dễ dàng quản lý, theo dõi; xem xét hỗ trợ chi phí tiền ăn cho lực lượng không chuyên trách; đối với cán bộ nữ được hỗ trợ thì đề xuất hỗ trợ cho nữ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố; mức hỗ trợ bồi dưỡng cho người hoạt động không chuyên trách còn rất thấp, đề nghị xem xét thêm nội dung này.

Cho ý kiến đối với Tờ trình, Nghị quyết quy định về chế độ hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc do cơ cấu kiện toàn các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, các đại biểu cho rằng, dự thảo nghị quyết còn chưa bảo đảm tính công bằng, tương xứng với thời gian công tác của người hoạt động không chuyên trách.

Cụ thể, người hoạt động không chuyên trách có thời gian công tác dưới 5 năm được áp dụng cùng một mức hỗ trợ; người hoạt động không chuyên trách đã nghỉ hưu cũng được hưởng cùng mức hỗ trợ, chưa có sự phân biệt theo thời gian công tác hoặc quá trình đóng góp.

Đại biểu đề nghị mức hỗ trợ theo hướng phù hợp hơn với thời gian công tác, quá trình đóng góp của người đó (khoảng 50% của Nghị định số 154/2025/NĐ-CP).

Quang cảnh thảo luận tại tổ.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng dành nhiều thời gian thảo luận, đóng góp các nội dung thiết thực liên quan đến việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026; quy định về mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; quy định về việc hỗ trợ cho chức sắc, tôn giáo; định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2026 - 2035 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp...

Các ý kiến góp ý đều hướng tới mục tiêu hoàn thiện các cơ chế, chính sách sao cho sát thực tiễn, đúng quy định và phát huy hiệu quả thiết thực khi đi vào cuộc sống.