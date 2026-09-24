Văn Chấn: Trao giải Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2026

Các thí sinh trải qua 4 phần thi: giới thiệu về chi bộ; kiến thức chung; xử lý tình huống và thuyết trình.

Các thí sinh tranh tài tại hội thi.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, các thí sinh đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự tự tin và những kinh nghiệm thực tiễn được tích lũy trong quá trình công tác tại cơ sở.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho 2 thí sinh: Hoàng Thị Minh Tình - Chi bộ Trường Tiểu học Sơn Thịnh và Trần Mai Quyên - Chi bộ thôn Hoa Ban.

Đồng thời, trao 2 giải Nhì, 4 giải Ba và 9 giải Khuyến khích cho các thí sinh.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh.

Hội thi là dịp để đội ngũ bí thư chi bộ giao lưu, học hỏi, trao đổi cách làm hay, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng đội ngũ bí thư vững nghiệp vụ, sâu sát cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.