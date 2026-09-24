Tháo gỡ vướng mắc, đưa dịch vụ viễn thông công ích đến người dân vùng khó khăn

Chương trình được thực hiện theo Quyết định số 777/QĐ-TTg ngày 30/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ, ra đời trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, phát triển hạ tầng số và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Toàn cảnh hội nghị - ẢNh: BKHVCN.

Những bước tiến này đặt ra yêu cầu bức thiết về việc kết nối dữ liệu thông suốt từ Trung ương đến cơ sở, đồng thời đòi hỏi phải có cơ chế bảo đảm người dân ở các xã, thôn, bản vùng sâu có đủ điều kiện sử dụng dịch vụ viễn thông và các tiện ích số.

Hiện nay, khi thủ tục hành chính, hoạt động học tập, giao dịch và kinh doanh ngày càng dịch chuyển mạnh mẽ lên môi trường trực tuyến, khả năng kết nối Internet tác động trực tiếp đến cơ hội tiếp cận dịch vụ thiết yếu của người dân. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn sự chênh lệch lớn về điều kiện sử dụng viễn thông giữa các địa bàn và nhóm dân cư.

Theo ông Hoàng Hữu Hạnh, Giám đốc Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và những người có điều kiện kinh tế hạn chế đang vấp phải nhiều trở ngại. Nếu thiếu đi những chính sách hỗ trợ kịp thời, nhóm đối tượng này có nguy cơ chịu thêm nhiều bất lợi khi xã hội bước vào kỷ nguyên số.

Ông Hoàng Hữu Hạnh, Giám đốc Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam phát biểu tại hội nghị - Ảnh: BKHVCN.

Để giải quyết bài toán này, Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030 không chỉ hướng đến việc mở rộng hạ tầng mà còn chú trọng tạo điều kiện thực tế để người dân tiếp cận lợi ích từ quá trình chuyển đổi số.

Nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành hệ thống văn bản hướng dẫn chi tiết, bao gồm: Thông tư số 01/2026/TT-BKHCN về quy định hoạt động và cơ chế tài chính; Thông tư số 51/2026/TT-BKHCN quy định yêu cầu phổ cập đối với từng loại hình dịch vụ, đo tốc độ mạng; và Thông tư số 57/2026/TT-BKHCN hướng dẫn thực hiện xuyên suốt chương trình đến năm 2030.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị thuộc Bộ, Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành cùng cộng đồng doanh nghiệp viễn thông đã đi sâu trao đổi cách thức thực hiện các yêu cầu về phổ cập dịch vụ, tiêu chuẩn đo tốc độ Internet, cũng như quy trình cung cấp dịch vụ, kiểm tra và nghiệm thu.

Nhiều khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn cơ sở cũng được thẳng thắn đưa ra thảo luận nhằm tìm tiếng nói chung, thống nhất phương thức phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và các nhà mạng.

Kết thúc hội nghị, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương bắt tay vào triển khai các nhiệm vụ được giao. Mọi vướng mắc, điểm nghẽn phát sinh trong quá trình thực hiện cần được tổng hợp, trao đổi kịp thời để xử lý dứt điểm, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Việc tổ chức thực hiện đồng bộ ngay từ đầu sẽ là cơ sở quan trọng để đưa dịch vụ viễn thông công ích đến đúng địa bàn, hỗ trợ đúng đối tượng, giúp người dân có thêm điều kiện sử dụng Internet, dịch vụ công và các tiện ích trên môi trường số.