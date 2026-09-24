Cần Thơ mở tuyến vận tải container kết nối Tây Nam Trung Quốc

Chiều 24/9, tại Bến cảng Cái Cui, Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Tập đoàn Cảng Vịnh Bắc Bộ tổ chức lễ đón chuyến tàu đầu tiên của tuyến vận tải container quốc tế sông biển trực tiếp qua Kênh đào Bình Lục, từ Cảng Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc) đến Cảng Cần Thơ.

Mở thêm hành lang vận tải từ Nam Ninh đến Cần Thơ

Sự kiện đánh dấu bước kết nối trực tiếp giữa Cảng Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc) và Cảng Cần Thơ, mở thêm một hành lang vận tải cho hàng hóa giữa khu vực Tây Nam Trung Quốc với Việt Nam, đồng thời tạo thêm phương án logistics cho doanh nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Quang cảnh tại buổi lễ.

Kênh đào Bình Lục là công trình kết nối hệ thống đường thủy Tây Giang với Vịnh Bắc Bộ, tạo thêm lối ra biển cho Quảng Tây và khu vực Tây Nam Trung Quốc. Ngày 16/9/2026, khi tuyến kênh chính thức đưa vào khai thác, tuyến vận tải ngoại thương sông biển trực tiếp Nam Ninh - Cần Thơ cũng thực hiện chuyến đầu tiên.

Theo phương án khai thác, tuyến Nam Ninh - Cần Thơ dự kiến có tần suất 22 chuyến/tháng, thời gian hải trình khoảng 7 ngày. Tuyến sử dụng tàu container sông biển có trọng tải toàn phần 4.900 DWT/500TEUs, trong đó dự kiến 25% là container lạnh và 75% container khô.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Công Lý - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết theo phương án khai thác, tuyến Nam Ninh - Cần Thơ dự kiến có 2 chuyến mỗi tháng, thời gian hành trình khoảng 7 ngày, sử dụng tàu container sông biển khoảng 275 TEU.

Ông Lê Công Lý - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, phát biểu tại buổi lễ.

Điểm đáng chú ý của mô hình vận tải này là khả năng kết nối nhiều phương thức. Hàng hóa từ các khu vực nội địa có thể được đưa bằng đường sắt hoặc đường bộ đến Cảng Nam Ninh, sau đó vận chuyển bằng đường thủy qua Kênh đào Bình Lục ra Vịnh Bắc Bộ, trước khi nối chuyến đường biển đến Việt Nam.

Tập đoàn Cảng Vịnh Bắc Bộ cho biết mô hình kết nối Trùng Khánh - Nam Ninh - Kênh đào Bình Lục đã được triển khai trước thời điểm tuyến chính thức vận hành. Một trong những lô hàng ngoại thương đầu tiên từ Trùng Khánh được vận chuyển bằng đường sắt đến Nam Ninh để tiếp tục hành trình qua kênh tới Cảng Cần Thơ.

Việc nối dài hành trình tới Cần Thơ giúp chuỗi vận tải tiếp cận sâu hơn thị trường Đồng bằng sông Cửu Long - vùng sản xuất lớn về lúa gạo, thủy sản, trái cây, nông sản và công nghiệp chế biến. Qua đó, tuyến vận tải mới có thể bổ sung lựa chọn về phương thức vận chuyển, đặc biệt đối với nhóm hàng cần kiểm soát điều kiện bảo quản như nông sản, thủy sản và thực phẩm.

Cảng Cần Thơ hướng tới phát triển nguồn hàng hai chiều

Ở phía Việt Nam, Cảng Cần Thơ đảm nhận vai trò tiếp nhận tàu, tổ chức xếp dỡ và kết nối hàng hóa với mạng lưới doanh nghiệp, khách hàng và các trung tâm sản xuất của Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Lê Quang Trung, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - VIMC, phát biểu tại buổi lễ.

Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ thuộc hệ sinh thái của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - VIMC, hiện khai thác các bến cảng, trong đó có Bến cảng Cái Cui và Bến cảng Hoàng Diệu, đồng thời cung cấp các dịch vụ xếp dỡ, kho bãi và logistics cho hàng hóa trong khu vực.

Năm 2025, tổng sản lượng hàng hóa thông qua Cảng Cần Thơ đạt hơn 3,14 triệu tấn. Bên cạnh các mặt hàng truyền thống, cảng đang từng bước mở rộng hoạt động container và các kết nối logistics nhằm nâng cao khả năng phục vụ nguồn hàng của Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Lê Quang Trung – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – VIMC phát biểu, VIMC chúc mừng Cảng Cần Thơ, Tập đoàn Cảng Vịnh Bắc Bộ và các đối tác đưa tuyến vận tải container quốc tế Nam Ninh - Cần Thơ bước vào giai đoạn khai thác mới.

Nghi thức cắt băng chào đón chuyến tàu đầu tiên tuyến Nam Ninh – Cần Thơ.

Ông Lê Quang Trung khẳng định tiếp tục đồng hành trong kết nối nguồn hàng hai chiều, tích hợp cảng biển - vận tải - logistics và nâng cao chất lượng dịch vụ với định hướng “Kết nối hệ thống - Tích hợp dịch vụ - Cùng tạo giá trị”. Tuyến vận tải được kỳ vọng tăng cường kết nối thương mại Việt Nam - Trung Quốc, tạo thêm lựa chọn logistics cho doanh nghiệp và góp phần phát huy tiềm năng hàng hóa Đồng bằng sông Cửu Long.

Từ góc độ địa phương, ông Lê Công Lý - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ nhấn mạnh, giá trị của tuyến vận tải không chỉ nằm ở việc có thêm một chuyến tàu quốc tế mà quan trọng hơn là mở thêm hành lang và phương thức kết nối hàng hóa giữa Tây Nam Trung Quốc với Cần Thơ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo ông Lê Công Lý, để hàng hóa Đồng bằng sông Cửu Long nâng cao giá trị và sức cạnh tranh, bên cạnh chất lượng sản phẩm, khu vực cần một hệ thống logistics thuận tiện, ổn định và có chi phí hợp lý hơn.

Những container đầu tiên của chuyến tàu tại Cảng Cần Thơ.

Cần Thơ xác định phát triển logistics không chỉ phục vụ hoạt động của riêng thành phố mà hướng tới kết nối các vùng sản xuất với cảng, doanh nghiệp với thị trường và Đồng bằng sông Cửu Long với các hành lang thương mại quốc tế.

Trước mắt, Cảng Cần Thơ và Tập đoàn Cảng Vịnh Bắc Bộ sẽ phối hợp với các doanh nghiệp vận tải, logistics, chủ hàng và khách hàng khảo sát nhu cầu, phát triển nguồn hàng và đánh giá hiệu quả khai thác thực tế.

Tuyến vận tải hướng tới hình thành nguồn hàng hai chiều, kết nối Nam Ninh, Quảng Tây và Tây Nam Trung Quốc với Cần Thơ, Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời mở đường đưa hàng Việt Nam vào thị trường Trung Quốc. Hiệu quả khai thác sẽ được đánh giá qua sản lượng, chi phí, thời gian và nhu cầu doanh nghiệp.

Từ chuyến tàu đầu tiên, tuyến Nam Ninh - Cần Thơ được kỳ vọng bổ sung phương án logistics, hình thành nguồn hàng hai chiều và tăng kết nối thương mại giữa Đồng bằng sông Cửu Long với Tây Nam Trung Quốc.

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