Công nhân dầm mưa bơm nước 'giải cứu' ngập chân cầu Ba Son

Cơn mưa kéo dài từ trưa đến đầu giờ chiều 24/9 khiến khu vực chân cầu Ba Son phía Thủ Thiêm (đường R12, TPHCM) ngập cục bộ.

Lực lượng thoát nước phải bố trí máy bơm, dầm mưa hút nước để hạn chế ảnh hưởng đến giao thông.

Theo ghi nhận, nước mưa đọng thành một đoạn dài vài chục mét tại khu vực chân cầu Ba Son, phía đường R12 thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Đây là điểm ngập phát sinh trong thời gian gần đây. Do đường R12 có vai trò kết nối khu đô thị Thủ Thiêm với khu vực trung tâm TPHCM thông qua cầu Ba Son, tình trạng ngập nước tại đây gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Nước đọng trên mặt đường R12 khiến việc lưu thông qua khu vực chân cầu Ba Son gặp khó khăn.

Trong trận mưa trưa 24/9, Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TPHCM đã cử nhân viên đến hiện trường, bố trí máy bơm để hút nước.

Các công nhân phải làm việc dưới trời mưa nhằm nhanh chóng giải tỏa nước trên mặt đường.

Công nhân kiểm tra, vận hành thiết bị bơm nước nhằm hạn chế ngập kéo dài trên đường R12.

Đường R12 là một trong những tuyến giao thông quan trọng trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, kết nối khu vực này với trung tâm TPHCM qua cầu Ba Son. Vì vậy, mỗi khi xảy ra ngập, phương tiện lưu thông qua khu vực có thể bị ảnh hưởng.

Theo kế hoạch thoát nước, chống ngập năm 2026, TPHCM hiện còn 50 điểm ngập nặng với mức ngập trên 30cm, kéo dài hơn 30 phút khi xảy ra mưa lớn.

Trong năm nay, thành phố dự kiến thực hiện và hoàn thành 9 dự án với tổng mức đầu tư hơn 7.150 tỷ đồng, nhằm giải quyết 3 trong số 50 vị trí ngập nặng gồm Phan Văn Hớn, Bình Quới và khu vực quốc lộ 51 giao Huỳnh Thúc Kháng. 47 vị trí ngập còn lại dự kiến được xử lý trong kế hoạch thoát nước, chống ngập giai đoạn 2026-2030.

Đáng chú ý, điểm ngập tại chân cầu Ba Son - đường R12 không nằm trong danh sách 50 vị trí ngập nặng được thành phố xác định để xử lý theo kế hoạch trên.