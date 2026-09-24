An Giang có trung tâm hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho cộng đồng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Phong và Đại tá Huỳnh Thanh Lâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng thành lập Trung tâm.

Trung tâm được thành lập nhằm tạo môi trường học tập, trải nghiệm thực hành, giúp người dân nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tại đây, người dân, học sinh, sinh viên được hướng dẫn sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, kỹ năng thoát nạn, xử lý sự cố cháy, nổ; sơ cấp cứu và hỗ trợ người bị nạn trong các tình huống khẩn cấp.

Ngày 24/9, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ ra mắt Trung tâm học tập cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Phong dự và phát biểu chỉ đạo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu lực lượng công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp các sở, ngành, địa phương duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm; nghiên cứu chương trình đào tạo, hướng dẫn phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là học sinh, sinh viên, người lao động, hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng đề nghị các cấp, ngành đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức và người dân tham gia các hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.