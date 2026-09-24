Anh chi 6,5 tỉ USD mua hàng Việt, chỉ xuất khẩu 686 triệu USD sang Việt Nam

Việt Nam xuất khẩu 6,5 tỉ USD hàng hóa sang Anh trong 8 tháng đầu năm 2026, trong khi nhập khẩu đạt 686 triệu USD

Anh mua gì từ Việt Nam?

8 tháng đầu năm 2026, kim ngạch Việt Nam xuất khẩu sang Anh đạt 6,5 tỉ USD, tăng 18,8% so với cùng kỳ. Trong khi đó, nhập khẩu từ Anh chỉ đạt 686 triệu USD, tăng 8,8%.

Khoảng cách lớn này đưa cán cân thương mại Việt Nam - Anh nghiêng mạnh về phía Việt Nam, với mức xuất siêu khoảng 5,8 tỉ USD.

Đáng chú ý, dòng hàng hóa Việt Nam bán sang Anh không chỉ tập trung ở các mặt hàng truyền thống. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt khoảng 1,49 tỉ USD, đứng đầu nhóm xuất khẩu.

Theo sau là điện thoại và linh kiện với 932,8 triệu USD, máy móc, thiết bị đạt 703 triệu USD. Các nhóm hàng may mặc và giày dép cũng ghi nhận kim ngạch lần lượt khoảng 669 triệu USD và 623 triệu USD.

5,8 tỉ USD xuất siêu đến từ đâu?

Nếu cộng riêng máy vi tính, sản phẩm điện tử, linh kiện cùng điện thoại và linh kiện, hai nhóm công nghệ đã mang về khoảng 2,42 tỉ USD, chiếm phần đáng kể trong tổng xuất khẩu sang Anh.

Ở chiều ngược lại, nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng là mặt hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ Anh, đạt khoảng 210,8 triệu USD.

Bức tranh thương mại 8 tháng cho thấy hàng Việt đang tạo dòng xuất khẩu lớn vào thị trường Anh, trong khi quy mô nhập khẩu từ thị trường này thấp hơn nhiều. Đây là nền tảng khiến cán cân thương mại hai chiều ghi nhận mức xuất siêu khoảng 5,8 tỉ USD.

MẠNH LÊ