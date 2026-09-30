Tính năng giám sát đã có mặt trên Threads

Việc mở rộng tính năng này sang Threads tiếp nối những cập nhật của Meta dành cho tài khoản thanh thiếu niên tại Việt Nam.

Trước đó vào tháng 5 năm 2026, Meta đã công bố phiên bản cải tiến của Tài khoản Thanh thiếu niên trên Instagram, Facebook và Messenger. Phiên bản cập nhật tăng cường các biện pháp bảo vệ về nội dung dựa trên tiêu chí phân loại phim dành cho người từ 13 tuổi trở lên (13+) và phản hồi của phụ huynh; hạn chế việc thanh thiếu niên nhìn thấy những bài viết có ngôn từ kích động, thử thách mạo hiểm hoặc nội dung có thể cổ xúy hành vi tiềm ẩn rủi ro, kể cả khi bài viết đến từ tài khoản các em theo dõi.

Tính năng giám sát dành cho phụ huynh đã có mặt trên Threads

Cụ thể, trên mạng xã hội Threads, Tài khoản Thanh thiếu niên đã có sẵn những biện pháp bảo vệ như tài khoản riêng tư và giới hạn đối với nội dung mà các em có thể xem. Tính năng giám sát mới bổ sung thêm công cụ để phụ huynh đồng hành cùng con trong quá trình sử dụng ứng dụng.

Cha mẹ có thể theo dõi thời gian con sử dụng Threads, đặt giới hạn sử dụng ứng dụng và quản lý một số cài đặt liên quan đến quyền riêng tư và nội dung. Với người dùng dưới 16 tuổi, phụ huynh còn có thể quyết định liệu con mình có được thay đổi các cài đặt bảo vệ theo hướng ít nghiêm ngặt hơn hay không.

Sau khi thiết lập tính năng giám sát thông qua Trung tâm Gia đình, cha mẹ và người giám hộ có thể theo dõi cách con sử dụng Threads và điều chỉnh một số giới hạn, cài đặt phù hợp với nhu cầu của gia đình như:

1. Theo dõi thời gian sử dụng: Xem thời gian con sử dụng Threads mỗi ngày trong bảy ngày gần nhất và thời gian sử dụng trung bình hằng ngày trong tuần.

2. Đặt giới hạn thời gian: Quy định thời lượng con được sử dụng Threads mỗi ngày hoặc chặn truy cập vào những ngày và khung giờ nhất định. Nếu con sử dụng Threads trên nhiều thiết bị, giới hạn sẽ được áp dụng cho tổng thời gian sử dụng ứng dụng.

3. Điều chỉnh chế độ ngủ: Giới hạn hoặc chặn việc truy cập Threads vào ban đêm. Theo cài đặt mặc định, thông báo được tắt và tính năng trả lời tự động được bật từ 22 giờ đến 7 giờ.

4. Quản lý việc gắn thẻ: Kiểm soát ai có thể gắn thẻ con trong bài viết.

5. Quản lý quyền riêng tư và tùy chọn nội dung: Quản lý và phê duyệt một số cài đặt về quyền riêng tư và nội dung nhạy cảm.

Việc triển khai các công cụ mới giúp trải nghiệm giám sát của phụ huynh trên Threads nhất quán hơn với các ứng dụng khác của Meta. Phụ huynh có thể tiếp cận thông tin và các công cụ hỗ trợ con em mình thông qua Trung tâm Gia đình, từ đó có thêm cơ sở để trao đổi với con về thói quen sử dụng mạng xã hội và lựa chọn cách hỗ trợ phù hợp.

Cha mẹ và người giám hộ có thể truy cập Trung tâm Gia đình của Meta để thiết lập tính năng giám sát ngay từ hôm nay.