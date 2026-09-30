Bài 2: MobiFone Hải Phòng bảo đảm mạch sóng

Không chỉ là di sản văn hóa tầm vóc quốc gia, Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc còn là không gian kiểm tra thực địa đo lường năng lực gánh tải và tính chủ động của hạ tầng viễn thông hiện đại.

Chủ động nhân đôi hạ tầng, điều phối lưu lượng theo thực tế

Để chuẩn bị cho mùa hội 2026, đội ngũ kỹ thuật Công ty MobiFone Hải Phòng đã phân tích chuyên sâu dữ liệu lưu lượng và mật độ thuê bao thực tế từ các kỳ lễ trước. Trên cơ sở đó, nhà mạng dự báo chính xác phụ tải và chủ động thiết lập thêm khoảng 15% dung lượng dự phòng. Việc chủ động nguồn tài nguyên giúp hệ thống vẫn phục vụ người dùng ổn định khi lượng truy cập gia tăng đột biến, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu kết nối của du khách trong các khung giờ cao điểm.

Từ một trạm phát sóng hiện hữu tại khu vực di tích, MobiFone đã khẩn trương triển khai bổ sung một trạm 4G và một trạm 5G. Việc tích hợp đồng thời các trạm mới giúp tăng gấp đôi dung lượng phục vụ tại khu vực. Ngay sau khi hoàn thành lắp đặt phần cứng, các kỹ thuật viên tiếp tục đo kiểm thực địa, tối ưu hóa vùng phủ sóng và căn chỉnh hướng anten nhằm duy trì vùng phủ sóng ổn định, đồng đều khắp các lối đi lẫn khu vực tập trung đông người.

Đội ngũ kỹ thuật MobiFone đo kiểm tốc độ 5G - A và 4G

Nhờ triển khai đồng bộ giữa mở rộng hạ tầng và tối ưu hóa vô tuyến, hệ thống mạng MobiFone hoàn toàn làm chủ lưu lượng truy cập đột biến. Tại các khu vực trọng điểm như sân đền hay đường hành lễ, hệ thống ghi nhận năng lực xử lý hơn 500 kết nối đồng thời tại cùng một thời điểm mà không xảy ra hiện tượng gián đoạn hay tắc nghẽn cục bộ. Năng lực truyền tải này duy trì sự thông suốt cho mọi trải nghiệm truy cập Internet, xem video hay chia sẻ hình ảnh của du khách trong suốt quá trình hành lễ.

Kiểm soát từng cell sóng, sẵn sàng ứng trực tại hiện trường

Nhằm chuẩn bị cho kịch bản lưu lượng tăng cao, đại diện MobiFone chia sẻ với phóng viên Điện tử và Ứng dụng về phương pháp đo kiểm bằng cách tạo nhiều phiên DL/UL cùng thời điểm trước ngày mở hội. Đội ngũ kỹ thuật tạo lưu lượng download/upload liên tục để đánh giá khả năng đáp ứng thực tế trên từng cell. Cách tiếp cận này giúp đánh giá sát hơn tình trạng tải tại từng khu vực, qua đó nhận diện nguy cơ quá tải cục bộ khi nhiều thuê bao cùng tập trung trong một không gian hẹp, thay vì chỉ dựa trên số liệu định cỡ lưu lượng của toàn mạng.

Dựa trên dữ liệu tải giả lập đạt 30% năng lực thiết kế, hệ thống đã tối ưu hóa thông số để làm chủ mức tải thực tế từ 70–80% khi du khách đổ về. Đặc biệt, mốc 85% dung lượng cell được xác định là ngưỡng kích hoạt kịch bản tự động cân bằng tải. Nhờ cơ chế điều phối linh hoạt giữa các cell phủ sóng liền kề, lưu lượng truy cập luôn được phân bổ hợp lý, loại bỏ hoàn toàn rủi ro nghẽn mạng cục bộ và giữ vững chất lượng dịch vụ đạt chuẩn.

Trong suốt các khung giờ cao điểm, việc đưa kết nối 5G-Advanced vào phục vụ Trung tâm Báo chí và các điểm tác nghiệp trọng điểm đã đáp ứng hiệu quả nhu cầu truyền tải dữ liệu dung lượng lớn. Hệ thống bảo đảm băng thông ưu tiên cho các đơn vị báo chí truyền thông gửi hình ảnh, video chất lượng cao và phát trực tiếp (livestream) tới độc giả được thông suốt. Đồng thời, MobiFone chuẩn bị sẵn sàng phương án dự phòng mặt đất gồm máy phát điện, card thiết bị và vật tư thay thế. Lực lượng kỹ thuật túc trực 24/7, phối hợp chặt chẽ theo phương án điều hành chung của Ban Tổ chức và cơ quan quản lý chuyên môn địa phương để chủ động xử lý sự cố, giữ vững kết nối liên tục cho nhân dân và du khách.

Sự thông suốt của dòng chảy dữ liệu tại Lễ hội Côn Sơn – Kiếp Bạc là minh chứng rõ nét cho thấy: hạ tầng viễn thông hiện đại không chỉ là công cụ kết nối thuần túy, mà còn trở thành điểm tựa chiến lược, bảo đảm cho công tác quản lý, điều hành và tổ chức các sự kiện văn hóa quy mô lớn. Việc nâng cấp chất lượng mạng từ "đáp ứng nhu cầu" sang "chủ động kiến tạo trải nghiệm" đã biến công nghệ thành cầu nối sống động, đưa những giá trị di sản nghìn năm lan tỏa tức thì đến triệu người dùng trên không gian số. Đây chính là nền tảng hạ tầng then chốt quan trọng để các địa phương chủ động hơn nữa mở rộng không gian lễ hội, phát triển du lịch thông minh và bảo tồn di sản bền vững.