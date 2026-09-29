'Tôi là người thế nào?': Trào lưu 'AI tự giới thiệu' lan rộng trên mạng xã hội

Không chỉ dừng lại ở những cách mô tả bản thân đơn thuần như trắc nghiệm MBTI, trào lưu này đã phát triển theo hướng trực quan hóa gu thẩm mỹ và cuộc sống thường ngày của người dùng thông qua các hình ảnh được tạo ra từ những cuộc trò chuyện với AI.

Tính đến ngày 27/9, thử thách "Định nghĩa bản thân bằng một từ qua AI" đang thu hút sự chú ý trên các nền tảng như Instagram, TikTok và Threads... trở thành một cách thú vị để người dùng khám phá và giới thiệu về chính mình.

Quy trình này rất đơn giản: Người dùng đặt các câu hỏi cho AI như "Tôi là loài hoa nào?", "Tôi có màu gì?" hoặc "Tôi đại diện cho kiểu thời tiết nào?", và AI sẽ phản hồi bằng một từ duy nhất chẳng hạn như "hoa hướng dương" hay "màu vàng" dựa trên lịch sử trò chuyện. Sau đó, người dùng sẽ thu thập các bức ảnh phù hợp với sắc thái của từ khóa mà AI gợi ý, tạo một video ngắn dài khoảng 15 giây và chia sẻ lên mạng xã hội.

Hình thức tự khám phá bản thân thông qua AI này cũng đang mở rộng sang lĩnh vực tạo ảnh. Một ví dụ điển hình là trào lưu "AI khám xét và tịch thu" (AI search and seizure), trong đó AI tái tạo lại các vật dụng có thể xuất hiện trong một cuộc khám xét nhà.

Những bức ảnh do AI tạo ra về các vật dụng bị tịch thu phản ánh gu thẩm mỹ và cuộc sống thường ngày của người dùng đang được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng như X (trước đây là Twitter). Những hình ảnh này mô tả các đồ vật gợi lên bản sắc của người dùng, dựa trên thông tin được tiết lộ trong quá trình trò chuyện với AI, chẳng hạn như ghi chép nhật ký, những cuốn sách đã đọc hoặc các sản phẩm thể hiện sở thích cá nhân.

Người dùng tỏ ra thích thú khi thấy AI không chỉ tạo ra các vật thể ngẫu nhiên mà dường như còn chọn lọc những món đồ phản ánh chân thực nhất về họ, dựa trên chính những nội dung trò chuyện cụ thể mà họ đã chia sẻ.

Theo cách này, các trò chơi giới thiệu bản thân sử dụng AI đang phát triển vượt xa những mô tả thuần túy bằng văn bản để chuyển sang thể hiện gu thẩm mỹ và lối sống cá nhân thông qua hình ảnh và video.

Tuy nhiên, cũng có những lo ngại về sự lan rộng của các trào lưu như "AI khám xét và tịch thu", vốn lấy các quy trình tư pháp hình sự thực tế làm chủ đề. Những người chỉ trích cho rằng, việc biến một quy trình pháp lý nghiêm trọng như khám xét và tịch thu thành một trào lưu vui nhộn (meme) có thể làm tầm thường hóa bản chất thực sự của các cuộc điều tra hình sự. Một vấn đề đáng lo ngại khác là nguy cơ lộ thông tin cá nhân thông qua các hình ảnh do AI tạo ra dựa trên nội dung trò chuyện của người dùng.

Lý do là vì những hình ảnh được người dùng chia sẻ để giải trí có thể vô tình tiết lộ các thông tin nhạy cảm, chẳng hạn như gu thẩm mỹ, sở thích hoặc các chi tiết về cuộc sống thường ngày của họ.