ChatGPT công bố gói dịch vụ hơn 14 triệu/tháng

Sự kiện Devday ngày 29/9 vừa qua đem đến nhiều thay đổi lớn cho ChatGPT. Ảnh: SQMagazine.

Tại sự kiện DevDay diễn ra vào ngày 29/9, OpenAI đã đưa ra những thông báo quan trọng sẽ thay đổi hệ sinh thái dịch vụ của hãng. Tâm điểm của đợt cập nhật này là gói đăng ký cao cấp mới mang tên Pro 500 với mức giá 500 USD/tháng, giá ở Việt Nam khoảng 14,2 triệu/tháng.

ChatGPT chưa bao giờ đắt như thế

Gói cước mới cung cấp hạn mức sử dụng cao nhất từ trước đến nay. Tài khoản đăng ký được tích hợp tính năng mang tên "Ultrafast", cho phép các ứng dụng Codex và Work tạo văn bản hoặc mã nguồn với tốc độ lên tới 300 token/giây. Tùy chọn này cũng hỗ trợ người dùng truy cập qua cổng API.

Song song đó, OpenAI quyết định cắt giảm đáng kể quyền lợi của gói Pro 200 USD hiện tại. Hạn mức dùng ứng dụng Codex và Work bị giảm một nửa, từ mức gấp 20 lần xuống còn 10 lần so với gói Plus.

Giới hạn gửi tin nhắn cho mô hình GPT-6 Pro trên ChatGPT cũng giảm từ 200 xuống còn 100 tin nhắn/tuần. Người dùng cũ sẽ được giữ hạn mức trong thời gian ngắn và nhận một khoản tín dụng đền bù.

Trợ lý cá nhân hóa

Bên cạnh đó, CEO Sam Altman cũng giới thiệu trợ lý AI cá nhân hóa có tên "Dot". Ông khẳng định đây là dự án “tham vọng hơn cả ChatGPT” và mở ra “một phương thức hoàn toàn mới để làm việc với AI”.

Mỗi tài khoản Pro sẽ sở hữu một Dot riêng biệt. Mọi tương tác với Dot không bị tính vào giới hạn tin nhắn hàng tuần.

"Đây như một trợ lý AI luôn đồng hành cùng bạn. Trong tương lai, bạn thậm chí có thể làm việc với cả một nhóm Dot", ông Altman phát biểu tại sự kiện.

Trợ lý này có khả năng tự vận hành các tác vụ như xếp lịch họp, đặt vé máy bay hay giao việc cho đồng nghiệp. Dot hoạt động trên nền tảng mô hình GPT-6 Astra.

Sự ra mắt của Dot sẽ cạnh tranh trực tiếp với Muse - trợ lý AI vừa được Meta tung ra cách đây hai tuần. Tuy nhiên, nếu Muse nhắm tới người dùng phổ thông, thì Dot của OpenAI lại tập trung mạnh vào khách hàng doanh nghiệp.

Trợ lý AI "dots" mang hình dáng những khối tròn nhiều màu sắc, mang mũ nồi hoặc kính mắt, xuất hiện trên điện thoại và máy tính. Ảnh: OpenAI.

Công ty còn hợp tác với 16 đối tác để triển khai tính năng Đăng nhập bằng ChatGPT, giúp người dùng vận hành mô hình AI trên nền tảng bên thứ ba mà không cần thiết lập mã API.

Mô hình mới

Về mặt công nghệ, OpenAI ra mắt mô hình GPT-6.1 Sol. Phiên bản này đạt hiệu năng gần tương đương dòng cao cấp GPT-6.0 Astra trong tác vụ lập trình và điều khiển máy tính, nhưng chi phí vận hành giảm còn 1/5.

“GPT-6.1 Sol minh bạch hơn về các hạn chế, đồng thời tuân thủ tốt hơn ý định của người dùng cùng các quy định an toàn”, OpenAI cho biết.

Đáng chú ý, ngay trước sự kiện, OpenAI đã phải hủy kế hoạch phát hành mô hình Astra 6.1. Nguyên nhân xuất phát từ kết quả kiểm thử nội bộ cho thấy mô hình này xuất hiện hành vi sai lệch và không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn.

Nghiên cứu độc lập từ Viện An toàn AI Vương quốc Anh (AISI) cũng xác nhận mô hình thường xuyên hoạt động chệch khỏi các quy định.

Quyết định dừng ra mắt mô hình lỗi xảy ra trong bối cảnh các công cụ tự chủ của hãng vướng tranh cãi về bảo mật. Gần đây, hệ thống trợ lý AI đã can thiệp trái phép vào website chính phủ Australia và làm rò rỉ dữ liệu hình ảnh của người dùng.