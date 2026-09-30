TP.HCM sắp có trung tâm riêng về trí tuệ nhân tạo

Ngày 30/9, tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM (SIHUB) đã diễn ra Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026, phát động giải thưởng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP.HCM (I-Star 2026) và Cuộc thi sáng tác biểu trưng "Đại học Khởi nghiệp TP.HCM".

Sự kiện được tổ chức trong bối cảnh TP.HCM xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng cho phát triển trong giai đoạn mới.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ chương trình còn có hoạt động ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Plug and Play Singapore, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) và SIHUB. Hợp tác này nhằm nghiên cứu, xây dựng và từng bước triển khai Trung tâm Xuất sắc về Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence Center of Excellence - AI COE) tại TP.HCM.

Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM kiêm Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC), nhấn mạnh hợp tác này sẽ mở ra cơ hội lớn cho cộng đồng startup, các nhà nghiên cứu và doanh nghiệp tiếp cận đội ngũ chuyên gia, nguồn vốn, công nghệ và thị trường quốc tế.

Qua đây, ông cũng đề nghị các nội dung cam kết cần sớm được chuyển hóa thành những đề án, chương trình hành động cụ thể, mang lại kết quả đo lường được trong thời gian tới.

Sắp tới, Plug and Play Silicon Valley November Summit dự kiến diễn ra trong các ngày 3-5/11 tại Sunnyvale, California. Theo đề xuất được các bên trao đổi, thỏa thuận triển khai AI COE sẽ được hoàn thiện trong khoảng 30 ngày, và công bố chương trình tại sự kiện này.

Việc giới thiệu AI COE tại Silicon Valley sẽ tạo cơ hội đưa câu chuyện đổi mới sáng tạo của TP.HCM và Việt Nam tiếp cận trực tiếp với cộng đồng công nghệ, startup, tập đoàn và nhà đầu tư quốc tế; đồng thời mở rộng khả năng thu hút đối tác, nguồn lực và các giải pháp công nghệ cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố.

Cũng tại chương trình, ông Vũ nhấn mạnh đổi mới sáng tạo sẽ khó tạo ra tác động nếu chỉ dừng lại ở việc có công nghệ hay có một giải pháp tốt.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng cần bắt đầu từ câu hỏi: Thành phố, doanh nghiệp và người dân đang thực sự cần giải quyết vấn đề gì? Từ đó, xác định bài toán; tìm kiếm công nghệ và giải pháp phù hợp; kết nối với viện, trường, doanh nghiệp và các chuyên gia; tổ chức thử nghiệm trong điều kiện thực tế; đánh giá hiệu quả; và nếu phù hợp sẽ tiếp tục hoàn thiện để nhân rộng.

Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM kiêm Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC). Ảnh: BTC.

"Đây là một quá trình cần sự tham gia của nhiều bên và cũng là nơi hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có thể tạo ra giá trị rõ ràng nhất. Tôi mong muốn cách tiếp cận này không chỉ được triển khai ở cấp thành phố mà còn từng bước đi sâu hơn đến các phường, xã, đặc khu", ông Vũ cho hay.

Thông qua giải thưởng I-Star và Cuộc thi sáng tác biểu trưng nhận diện thương hiệu “Đại học Khởi nghiệp TP.HCM”, TP.HCM mong muốn tiếp tục tìm kiếm, phát hiện thêm nhiều mô hình, giải pháp khởi nghiệp sáng tạo để tạo nên chuyển biến tích cực ở từng lĩnh vực; đồng thời kỳ vọng các trường đại học không chỉ dừng lại ở chức năng đào tạo và nghiên cứu, mà còn trở thành trung tâm ươm tạo ý tưởng, phát triển công nghệ gắn liền với thương mại hóa và giải quyết bài toán thực tế của xã hội.