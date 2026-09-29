Thiết bị Charm của Meta hé lộ tham vọng AI của Mark Zuckerberg

Muse Charm phản ánh hướng đi mới của Meta trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào hệ điều hành của Apple và Google, đồng thời xây dựng hệ sinh thái thiết bị và nền tảng riêng. Người dùng có thể chạm vào thiết bị để truy cập trực tiếp Muse, thay vì phải sử dụng các ứng dụng AI trên smartphone.

Sự thay đổi này cũng gắn với việc Mark Zuckerberg điều chỉnh trọng tâm chiến lược của Meta. Trước đây, ông từng đặt cược lớn vào metaverse, thế giới kỹ thuật số nhập vai truyền cảm hứng cho việc công ty đổi tên vào năm 2021, và xem đây là nền tảng điện toán tiếp theo. Sau khi khoản đầu tư này không đạt kết quả như kỳ vọng, Mark Zuckerberg hiện cho rằng "siêu trí tuệ cá nhân" mới là bước đột phá lớn và cấp thiết hơn.

"Thực tế khá rõ ràng rằng siêu trí tuệ cá nhân không chỉ xuất hiện trước mà còn sẽ lớn hơn và quan trọng hơn rất nhiều", Mark Zuckerberg phát biểu tại hội nghị thường niên Meta Connect.

"Vì vậy, chúng tôi đã chuyển trọng tâm sang xây dựng những thiết bị tốt nhất cho siêu trí tuệ cá nhân", ông nói, đồng thời cho biết Muse cũng sẽ sớm được cung cấp trên toàn bộ dòng kính thông minh của Meta.

CEO của Meta, Mark Zuckerberg, giới thiệu mặt dây chuyền Muse Charm trong sự kiện Meta Connect. Ảnh: Reuters

Động thái của Meta diễn ra sau khi Muse trải qua những ngày tăng trưởng mạnh. Ứng dụng đã thu hút hàng triệu lượt tải xuống và được một số nhà phân tích nhận định có thể trở thành một trong những màn ra mắt ứng dụng lớn nhất tại Mỹ kể từ khi ChatGPT xuất hiện vào tháng 11/2022, mở đầu cho làn sóng AI.

Sức hút của Muse cũng tác động đến thị trường chứng khoán. Các nhà đầu tư kỳ vọng công nghệ này có thể tự động hóa nhiều công việc, từ đặt vé máy bay đến khai thuế. Cổ phiếu của những đối tác như Shopify được hưởng lợi, trong khi Booking và Intuit, công ty đứng sau phần mềm TurboTax, chịu áp lực do được xem là có nguy cơ bị AI làm gián đoạn hoạt động.

Cổ phiếu Meta tăng hơn 3% trong ngày 25/9, sau khi tăng gần 24% kể từ thời điểm Muse ra mắt ngày 8/9. Công ty được dự báo tăng khoảng 56 tỷ USD vốn hóa thị trường, sau khi đã tăng khoảng 324 tỷ USD tính đến hết phiên giao dịch ngày 24/9.

Trong bối cảnh Muse đang thu hút sự quan tâm, Meta kỳ vọng Muse Charm có thể mở rộng cách người dùng tiếp cận AI. Thiết bị được trang bị màn hình khoảng 2 inch (5 cm), có thể điều khiển bằng ngón tay cái, với nhân vật Muse có thể tùy chỉnh ở trung tâm. Modem 5G tích hợp cho phép truy cập Muse ngay cả khi không có Wi-Fi, dù thiết bị không hỗ trợ thực hiện cuộc gọi.

Theo các nhà phân tích, thiết kế này có thể tạo sức hút với người tiêu dùng trẻ, đặc biệt là Gen Z, trong bối cảnh máy ảnh kỹ thuật số, điện thoại nắp gập và máy nghe nhạc MP3 đang trở lại nhờ xu hướng hoài niệm.

Gen Z, nhóm người khoảng 14-29 tuổi, có xu hướng xem trợ lý AI như người đồng hành hoặc đối tác hỗ trợ tư duy thay vì chỉ sử dụng chúng như công cụ tìm kiếm. Nhóm này cũng thường tương tác với công nghệ thông qua tin nhắn thoại, video ngắn và chatbot AI, trong khi người dùng lớn tuổi có xu hướng quen thuộc hơn với máy tính cá nhân và ứng dụng smartphone.

"Muse Charm có thể tạo được chỗ đứng trong nhóm Gen Z và người tiêu dùng trẻ. Sự kết hợp giữa AI, thời trang và khả năng cá nhân hóa có thể hấp dẫn người dùng trẻ, đặc biệt nếu sản phẩm có giá hợp lý và dễ sử dụng", Linda Sui, nhà sáng lập công ty nghiên cứu thị trường Smart Analytics Global, nhận định.

Jitesh Ubrani, Giám đốc tại IDC, cũng cho rằng Muse Charm có thể hấp dẫn những người không muốn đeo kính hoặc chưa tin tưởng vào kính thông minh.

Ông liên tưởng thiết bị này với Tamagotchi, những thú cưng ảo nhiều màu sắc từng trở thành hiện tượng văn hóa vào cuối những năm 1990. Theo Ubrani, Muse Charm thậm chí có thể chạy một mô hình ngôn ngữ nhỏ ngay trên thiết bị, cho phép vận hành AI trên một sản phẩm có kích thước nhỏ.

Dù vậy, khả năng Muse duy trì đà tăng trưởng và Muse Charm có thể mở rộng sức hút của nền tảng đến đâu vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng. Những thiết bị AI cầm tay trước đây cho thấy việc thu hút sự chú ý ban đầu chưa đồng nghĩa với khả năng tiếp cận thị trường đại chúng.

Rabbit R1 là một ví dụ. Thiết bị AI tạo sinh cầm tay do startup Rabbit Inc phát triển từng gây chú ý khi ra mắt đầu năm 2024 với màn hình và một nút bấm. Tuy nhiên, sản phẩm sau đó gặp khó khăn do hứa hẹn nhiều tính năng AI nhưng mang đến trải nghiệm thiếu ổn định.

"Tôi sẽ thận trọng khi đánh giá tiềm năng tiếp cận thị trường đại chúng của sản phẩm", Linda Sui nói. Theo bà, nếu Muse Charm không cung cấp những chức năng riêng biệt mà smartphone, đồng hồ, tai nghe hoặc kính thông minh khó thay thế, thiết bị nhiều khả năng chỉ dừng ở một sản phẩm dành cho nhóm người dùng tiên phong thay vì trở thành sản phẩm phổ biến.