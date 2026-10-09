Tin nóng trong nước ngày 9/10
Bản tin nóng trong nước ngày 9/10 của báo Tin tức và Dân tộc có những nội dung sau:-Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phát triển không gian Bắc Hưng Hải xanh, sạch, văn minh, hiện đại;- Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc chuyến thăm chính thức Lào, bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Campuchia; - Rà soát, theo dõi sát cung cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu; - Siết chặt quản lý phim ngắn, phim AI trên không gian mạng.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/tin-nong-trong-nuoc-ngay-910-post1392922.html