Truyền thông Lào ca ngợi thành công chuyến thăm Lào của Thủ tướng Lê Minh Hưng

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chụp ảnh chung. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sau khi Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Lào trong hai ngày 8-9/10 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith, ngày 10/10, các cơ quan truyền thông chính thống của Lào như báo Pasaxon, Hãng Thông tấn quốc gia Lào, báo Vientiane Mai, Laophattana News, Đài Phát thanh quốc gia Lào, Đài Phát thanh Thanh niên Lào... đã đồng loạt đăng tải nhiều bài viết ca ngợi kết quả chuyến thăm, đồng thời khẳng định chuyến thăm là dấu mốc quan trọng, góp phần tiếp tục vun đắp và phát triển sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam anh em.

Phóng viên TTXVN tại Vientiane dẫn báo Pasaxon, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, khẳng định chuyến thăm chính thức Lào lần này của Thủ tướng Lê Minh Hưng mang ý nghĩa chính trị đặc biệt sâu sắc và tầm vóc lịch sử to lớn. Đây là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam; việc lựa chọn Lào là điểm đến đầu tiên thể hiện tính đặc biệt của mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam.

Chuyến thăm là minh chứng sống động, thể hiện sự coi trọng đặc biệt, ưu tiên hàng đầu và trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với mối quan hệ đặc biệt “có một không hai” trên thế giới giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam.

Báo Pasaxon đã tường thuật chi tiết cuộc hội kiến của Thủ tướng Lê Minh Hưng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; nhấn mạnh ông Thongloun Sisoulith đánh giá cao sự gắn kết keo sơn, thủy chung son sắt giữa hai dân tộc Lào-Việt Nam qua các thời kỳ, đồng thời khẳng định chuyến thăm là nguồn cổ vũ lớn lao, tiếp thêm sức mạnh cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước của hai dân tộc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) và Đài Phát thanh quốc gia Lào tập trung phân tích sâu kết quả toàn diện của cuộc hội đàm chính thức giữa Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Hưng; khẳng định lãnh đạo hai Chính phủ Lào-Việt Nam đã đạt được sự thống nhất cao trong việc duy trì mức độ tin cậy chính trị, coi đây là nền tảng cốt lõi và kim chỉ nam định hướng toàn diện cho mọi lĩnh vực hợp tác song phương.

Các tờ báo khác như PathetLao, Vientiane Mai, Laophattana News... đã đăng nhiều bài viết ca ngợi kết quả chuyến thăm, cho biết hai bên đã đi sâu trao đổi và tái khẳng định hợp tác quốc phòng-an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng, góp phần bảo vệ thành quả cách mạng và duy trì ổn định chính trị ở mỗi nước.

Các bài viết cũng nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, qua đó nâng cao vị thế và uy tín của mỗi quốc gia.

Đặc biệt, báo Vientiane Mai còn đăng tải nổi bật thông tin về cuộc hội kiến của Thủ tướng Lê Minh Hưng với Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone, nhấn mạnh việc hai bên đánh giá cao vai trò giám sát của hai cơ quan lập pháp trong việc đưa các thỏa thuận cấp cao của hai Đảng, hai Chính phủ vào thực tiễn, cũng như thúc đẩy hiệu quả các dự án hợp tác trọng điểm giữa hai nước.

Dành sự quan tâm đặc biệt đến các dự án hợp tác mang tính biểu tượng và chiến lược dài hạn, báo Laophattana News đã đăng tải nhiều bài viết phân tích sâu về ý nghĩa của Lễ khởi công Dự án xây dựng Trường Đại học Hữu nghị Lào-Việt Nam tại bản Dansang, quận Xaythany, thủ đô Vientiane; khẳng định đây là biểu tượng sinh động của đầu tư chiến lược cho thế hệ trẻ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith thực hiện nghi thức khởi động dự án Trường Đại học Hữu nghị Lào-Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Với quy mô diện tích 50ha và năng lực đào tạo lên tới 4.000 sinh viên, Trường Đại học Hữu nghị Lào-Việt Nam được ví là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, phục vụ trực tiếp nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của Lào.

Sự kiện là minh chứng cho tầm nhìn dài hạn của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước trong việc bồi đắp nền móng hữu nghị đời đời bền vững.

Báo Laophattana News cũng đánh giá cao lễ bàn giao Hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân số, cho rằng đây là bước tiến quan trọng, giúp Lào đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Bên cạnh đó, các cơ quan truyền thông lớn của Lào cũng đồng loạt nhấn mạnh định hướng hợp tác trong tương lai, đặc biệt là công tác chuẩn bị để phát động “Năm Hữu nghị Đoàn kết Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào 2027,” hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào.

Các bài viết đều chung nhận định các hoạt động trong năm 2027 nhằm thiết thực chào mừng những sự kiện chính trị quan trọng của hai nước sẽ là nhịp cầu nối liền các thế hệ, giúp cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước, hiểu sâu sắc hơn giá trị thiêng liêng của mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào./.