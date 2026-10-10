CLB bóng đá Công an Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ

Cùng dự có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Tham dự còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Lê Hải Bình; Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương; Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, các CLB bóng đá và các thế hệ lãnh đạo, huấn luyện viên, cầu thủ Công an Hà Nội.

Trước khi dự lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham quan triển lãm kỷ niệm 70 năm thành lập CLB bóng đá Công an Hà Nội, nhìn lại những dấu mốc đáng nhớ trong hành trình xây dựng và phát triển của đội bóng giàu truyền thống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tham quan triển lãm

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, sự ra đời của CLB bóng đá Công an Hà Nội cách đây 70 năm, chỉ hai năm sau Ngày Giải phóng Thủ đô, thể hiện tầm nhìn và sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với đời sống tinh thần của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao truyền thống và những đóng góp của các thế hệ cầu thủ Công an Hà Nội, đặc biệt là tình cảm bền chặt mà người hâm mộ dành cho đội bóng, ngay cả trong những giai đoạn khó khăn, khi CLB phải ngừng hoạt động. Chính sự tin yêu ấy là động lực quan trọng để đội bóng được khôi phục và tiếp tục phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các thế hệ cầu thủ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống, giữ gìn danh dự, bản sắc và niềm tin yêu của người hâm mộ, không ngừng nỗ lực để nâng cao thành tích, đóng góp cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho CLB

Đề cập đến những điều kiện cần thiết để CLB phát triển bền vững, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Bộ Công an đã có chiến lược đầu tư từ công tác đào tạo trẻ đến xây dựng cơ sở vật chất. Đặc biệt, thành phố Hà Nội đã giao sân vận động Hàng Đẫy cho ngành Công an quản lý. Thời gian tới, cần tiếp tục nghiên cứu phương án thiết kế, xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, tạo điều kiện tốt hơn cho các cầu thủ tập luyện, sinh hoạt và phát triển chuyên môn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề cập khát vọng nâng tầm bóng đá Việt Nam, từng bước khẳng định vị thế ở đấu trường châu Á và hướng tới những mục tiêu lớn hơn, trong đó có khả năng tham dự và đăng cai World Cup trong tương lai. Đây là những mục tiêu đòi hỏi sự chuẩn bị lâu dài, từ phát triển lực lượng cầu thủ đến xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, đáp ứng các yêu cầu của bóng đá quốc tế.

Nhân dịp CLB đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng, ghi nhận những cống hiến của các thế hệ lãnh đạo, huấn luyện viên, cầu thủ và trao tặng đội bóng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh làm kỷ vật tri ân.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương những thành tích và đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, huấn luyện viên, cầu thủ CLB bóng đá Công an Hà Nội trong suốt 70 năm qua. Bộ trưởng nhấn mạnh, Huân chương Lao động hạng Nhất là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những thành tích xuất sắc của đội bóng, đồng thời là nguồn động viên để CLB tiếp tục phấn đấu trong chặng đường phát triển mới.

Trước yêu cầu phát triển thể thao chuyên nghiệp trong giai đoạn mới, Bộ trưởng đề nghị CLB tập trung thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm: Phát huy truyền thống, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của thể thao nước nhà; xây dựng đội bóng không chỉ trở thành biểu tượng của bóng đá Việt Nam mà còn vươn tầm khu vực; đồng thời chú trọng xây dựng lực lượng, đào tạo trẻ, ứng dụng khoa học công nghệ trong huấn luyện, chăm lo chế độ, chính sách cho các thành viên và mở rộng hợp tác quốc tế.

Đặc biệt, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, thành phố Hà Nội đã quan tâm, ủng hộ và giao ngành Công an nghiên cứu phục hồi, phát triển sân vận động Hàng Đẫy. Hiện công tác khảo sát, đo đạc đang được triển khai để xây dựng phương án phát triển sân vận động theo hướng hiện đại, đa chức năng, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Theo định hướng, sân Hàng Đẫy không chỉ phục vụ tập luyện, thi đấu bóng đá mà còn có thể tổ chức các hoạt động thể thao, sự kiện giao lưu trong nước và quốc tế, đồng thời tiếp tục gìn giữ những giá trị lịch sử gắn với bóng đá Thủ đô.

Bộ trưởng cũng đề cập kế hoạch tăng cường giao lưu với các CLB bóng đá hàng đầu thế giới như Manchester United, AC Milan và Inter Milan, qua đó tạo điều kiện để cầu thủ được cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh, lịch sử của CLB bóng đá Công an Hà Nội gắn liền với truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Thủ đô

Trước đó, phát biểu ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh, lịch sử của CLB bóng đá Công an Hà Nội gắn liền với truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Thủ đô. Trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, đội bóng luôn giữ vững bản sắc kỷ luật, đoàn kết, bản lĩnh và hào hoa, trở thành niềm tự hào của lực lượng Công an nhân dân và người hâm mộ.

Điểm lại những dấu mốc đáng nhớ, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt cho biết, CLB từng ba lần vô địch giải miền Bắc vào các năm 1957, 1964 và 1969; giành chức vô địch quốc gia năm 1984 và Cúp Dunhill năm 1999.

Đặc biệt, sau khi được khôi phục năm 2023 dưới sự quan tâm của đồng chí Tô Lâm, khi đó là Bộ trưởng Bộ Công an, đội bóng đã lập kỳ tích vô địch V.League ngay trong mùa giải đầu tiên trở lại, tiếp tục giành nhiều danh hiệu, từng bước khẳng định vị thế tại các đấu trường trong nước, khu vực và châu lục.

Theo Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Huân chương Lao động hạng Nhất là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp của các thế hệ CLB, đồng thời thể hiện niềm tin, kỳ vọng vào chặng đường phát triển tiếp theo.

Trước những yêu cầu ngày càng cao của bóng đá hiện đại, CLB không chỉ phấn đấu giành thành tích mà còn phải phát huy những giá trị cốt lõi, đóng góp thiết thực vào sự phát triển và nâng tầm vị thế của bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế, xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo các cấp và tình cảm của người hâm mộ.

Bộ trưởng Bộ Công an khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc của CLB Công an Hà Nội

Ghi nhận những thành tích xuất sắc và đóng góp trong suốt 70 năm xây dựng, phát triển, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho CLB bóng đá Công an Hà Nội. Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận những nỗ lực, cống hiến của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, huấn luyện viên, cầu thủ và những người đã đồng hành cùng đội bóng, góp phần vào sự phát triển của thể thao Công an nhân dân, bóng đá Thủ đô và bóng đá Việt Nam.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội quyết định tặng Bằng khen; Liên đoàn Bóng đá Việt Nam quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bóng đá Việt Nam”; Giám đốc Công an thành phố Hà Nội quyết định tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Những phần thưởng, sự ghi nhận và những định hướng phát triển được đặt ra tại lễ kỷ niệm tiếp tục khẳng định vị thế của CLB bóng đá Công an Hà Nội, đồng thời tạo động lực để đội bóng phát huy truyền thống 70 năm, hướng tới những thành tích mới, đóng góp ngày càng tích cực cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam.