Mỹ đối mặt 3 cơn bão giữa cảnh báo El Nino

Theo CNN, 3 cơn bão hoạt động ngoài khơi hai bờ nước Mỹ có thể ảnh hưởng hàng triệu người trong những ngày tới.

"Thật không thể tin nổi! Không phải một hay hai, mà có tới 3 cơn bão đang trên đà đổ bộ vào Mỹ trong dịp cuối tuần này và đầu tuần tới", nhà khí tượng học Ross Ellet đăng trên Facebook hôm 8/10.

Sau hơn một tuần di chuyển về phía Tây trên Thái Bình Dương, bão Rachel bất ngờ đổi hướng. Cơn bão được dự báo sẽ ngoặt về phía Đông Bắc, hướng đến phía Bắc bán đảo Baja California, mang mưa lớn đến vùng Đại Bồn địa (Great Basin) và có thể gây lũ lụt nghiêm trọng tại Arizona, Utah.

Ông Alex DaSilva, chuyên gia bão hàng đầu của AccuWeather, nhận định lượng mưa này cũng có thể phần nào cải thiện tình trạng thiếu nước tại hồ Powell và hồ Mead.

Một khu vực bị ngập lụt sau cơn bão Isaias ở Destin, bang Florida (Mỹ) ngày 10/10. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, bão Simon dự kiến đổ bộ vào bờ biển phía Tây Mexico trong hai ngày 11 và 12/10, bao gồm thành phố du lịch Puerto Vallarta, trước khi tàn dư bão có thể di chuyển lên phía Bắc, tiến vào Mỹ. Nhà khí tượng học John Baranick nhận định tác động của hệ thống cơn bão này vẫn rất khó dự đoán.

Ở phía Đông, bão Isaias đổ bộ gần Pensacola, bang Florida, vào tối 9/10. Trước thời điểm đổ bộ, cơn bão đã mạnh lên cấp 3, với sức gió duy trì tối đa khoảng 193 km/h, đe dọa gây mưa lớn, nước biển dâng do bão cao tới 2,7 m và mất điện kéo dài. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại các khu vực chịu ảnh hưởng ở Alabama và Florida, cũng như trên toàn bang Georgia.

Trong bản cập nhật tình hình vừa được công bố, Thống đốc bang Alabama Kay Ivey cho biết chính quyền bang lo ngại về gió mạnh, mưa lớn và khả năng xuất hiện lốc xoáy tại một số khu vực khi bão Isaias di chuyển về phía Bắc sau khi đổ bộ vào đất liền.

“Trong công tác quản lý tình trạng khẩn cấp, chúng ta thường nghe câu nói: Hy vọng điều tốt đẹp nhất, nhưng hãy chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Đó cũng là cách chúng ta cần ứng phó với hệ thống bão lần này”, bà nói trong bản cập nhật ngày 10/10.

Bão Rachel đe dọa gây lũ quét tại Tây Nam nước Mỹ

Rachel từng mạnh lên cấp 3 trong thời gian ngắn vào tuần trước, nhưng suy yếu khi đi qua vùng biển lạnh hơn. Dù vậy, lượng hơi ẩm từ cơn bão vẫn có thể gây mưa lớn, ngập lụt tại Mexico và Tây Nam nước Mỹ.

Theo AccuWeather, mưa lớn tại Arizona và Utah sau nhiều tuần thời tiết ẩm ướt có thể gây lũ quét nguy hiểm, sạt lở bùn đất và dòng chảy cuốn theo đất đá.

Ba cơn bão hoạt động ngoài khơi hai bờ nước Mỹ có thể ảnh hưởng hàng triệu người. Ảnh: CNN.

Miền Nam California cũng đối mặt nguy cơ sóng lớn, gió mạnh và xói mòn bờ biển. Theo Fox Weather, Rachel có thể tạo ra những đợt sóng nguy hiểm tại các khu vực từng chịu thiệt hại do bão Marie hồi tháng trước.

Tuy nhiên, lượng mưa từ Rachel có thể bổ sung độ ẩm cho lưu vực sông Colorado, nơi hồ Powell và hồ Mead đang chịu áp lực do mực nước thấp. Dù khó cải thiện đáng kể tình trạng thiếu nước, độ ẩm trong đất có thể giúp giữ lại nhiều nước hơn từ tuyết tan vào mùa xuân năm sau.

Bão Simon mạnh lên nhanh chóng trên Thái Bình Dương

Simon đang mạnh lên ngoài khơi Mexico. Trung tâm Dự báo Bão Quốc gia Mỹ (NHC) dự báo sức gió của bão có thể đạt khoảng 185 km/h vào ngày 10/10 khi tiến gần bang Jalisco.

Mưa lớn từ hệ thống bão có thể ảnh hưởng đến khu vực Four Corners, nơi giao nhau giữa Arizona, Colorado, New Mexico và Utah, cũng như vùng đồng bằng phía Nam nước Mỹ.

Nhà khí tượng học John Baranick nhận định vùng biển ngoài khơi Mexico ấm hơn bình thường vào thời điểm này trong năm, tạo điều kiện thuận lợi để bão mạnh lên nhanh chóng.

Isaias đe dọa gây ngập lụt diện rộng

Dù suy yếu sau khi đổ bộ, Isaias vẫn có thể gây mưa lớn và ngập lụt tại vùng duyên hải vịnh Mexico và các khu vực sâu trong đất liền. NHC cảnh báo nước biển dâng do bão có thể cao tới 2,7 m tại một số khu vực ven biển.

Miền Nam Alabama, vùng cán chảo Florida và Tây Nam Georgia có thể hứng lượng mưa khoảng 203 mm; một số nơi tại Florida có thể ghi nhận tới 381 mm, làm tăng nguy cơ ngập lụt và lốc xoáy.

Mưa lớn có thể lan sang Tennessee, Kentucky, Virginia, West Virginia, Ohio và Pennsylvania. Giới chức khuyến cáo người dân dự trữ nước uống, thực phẩm và các nhu yếu phẩm, đồng thời tuân thủ hướng dẫn sơ tán tại khu vực nguy hiểm, đề phòng mất điện kéo dài và nước biển dâng.

El Nino tác động ra sao?

Bão Isaias suy yếu gây ra lũ lụt, mất điện và cây đổ khắp vùng Vịnh Mexico. Ảnh: CNN.

Ba cơn bão Rachel, Simon và Isaias hoạt động trong bối cảnh El Niño mạnh lên. Hiện tượng này không trực tiếp tạo ra bão, nhưng làm thay đổi điều kiện khí quyển, tác động khác nhau đến hoạt động bão trên Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

Theo nhà nghiên cứu bão Phil Klotzbach thuộc Đại học bang Colorado, sự phát triển của bão Đại Tây Dương phụ thuộc vào sự cân bằng giữa đứt gió và các điều kiện thuận lợi khác, theo AP.

El Niño xảy ra khi nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực xích đạo Thái Bình Dương tăng bất thường. Hiện tượng này thường làm tăng đứt gió ở Đại Tây Dương. Khi tốc độ hoặc hướng gió thay đổi mạnh theo độ cao, cấu trúc bão bị xáo trộn, khiến chúng khó mạnh lên.

Ngược lại, nước biển ấm và độ ẩm dồi dào cung cấp năng lượng cho bão. Nhiệt độ nước tại Vịnh Mexico hiện cao hơn mức trung bình khoảng 1,5 độ C.

Kristina Dahl, nhà khoa học khí hậu thuộc tổ chức Climate Central, cho biết biến đổi khí hậu do đốt nhiên liệu hóa thạch khiến những vùng nước nóng như vậy có khả năng xuất hiện cao hơn đáng kể.

Tuy nhiên, nước biển ấm không đồng nghĩa bão chắc chắn mạnh lên. Nếu đứt gió quá mạnh, tác động cản trở của nó vẫn có thể lấn át nguồn nhiệt và độ ẩm từ đại dương, Klotzbach nhận định.

Trong những tháng cuối năm, The Washington Post dẫn nhận định của Marty Ralph, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thời tiết và Nước cực đoan thuộc Đại học California, San Diego, cảnh báo El Niño có thể làm gia tăng các đợt mưa lớn tại California, kéo theo nguy cơ ngập lụt trong đất liền và xói mòn bờ biển.

Ba cơn bão đang đồng loạt đổ bộ vào Mỹ, gây mưa lớn, lũ quét Ba cơn bão đe dọa hàng triệu người Mỹ với mưa lớn, lũ quét, gió mạnh và nước dâng do bão, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt và gián đoạn sinh hoạt tại nhiều khu vực.