Sạt lở bờ sông Krông Nô đe dọa công trình thủy lợi và đất sản xuất

Vết nứt lớn kéo dài bên bờ sông ăn sâu vào đất sản xuất của gia đình ông Hà Văn Đức

Sạt lở uy hiếp công trình thủy lợi

Theo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông, tình trạng sạt lở tại khu vực các trạm bơm số 1, 1A và 2 thuộc Hệ thống trạm bơm Đắk Rền, xã Nâm Nung tiếp tục diễn biến phức tạp. Tại Trạm bơm số 1, kênh N1 đoạn từ K1+015 đến K1+399, dài 384 m, đã sập gãy hoàn toàn xuống lòng sông. Đường bê tông kẹp kênh đoạn K0+960 đến K1+399, dài 439 m, cũng bị sập gãy hoàn toàn. Đặc biệt, tại đoạn K1+030 đến K1+370 xuất hiện nhiều vết nứt lớn, phạm vi sạt lở ăn sâu từ 5 - 8 m, đe dọa trực tiếp chân trụ điện số 471 KRN 200/10 thuộc lưới điện trung áp.

Ông Nguyễn Thành Viên - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông cho biết: “Điều đáng lo nhất hiện nay là phạm vi sạt lở đang tiến sát chân trụ điện. Nếu sạt lở tiếp tục mở rộng, trụ điện có nguy cơ gãy đổ, ảnh hưởng đến an toàn hệ thống điện và người dân. Trong trường hợp phải tạm dừng cấp điện để bảo đảm an toàn, hoạt động bơm tưới tại Trạm bơm số 1 cũng sẽ bị gián đoạn”.

Tình hình sạt lở bờ sông Krông Nô tại Hệ thống trạm bơm Đắk Rền, xã Nâm Nung vẫn đang diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường

Tại Trạm bơm số 2, kênh N2 tiếp tục sập gãy thêm 30 m do sụt lún đất và sạt lở bờ sông, nâng tổng chiều dài hư hỏng lên 205 m. Để duy trì nguồn nước phục vụ sản xuất, đơn vị phải lắp đặt máy bơm chống hạn và hệ thống ống sắt D350 dẫn nước vòng qua đoạn kênh hư hỏng, phát sinh thêm chi phí nhiên liệu.

Tại Trạm bơm số 1A, dù chưa phát sinh diễn biến mới, khu vực này vẫn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở, trong đó một số vị trí từng làm gãy trụ điện và ảnh hưởng đến hệ thống kè, khu vực nhà vận hành trạm bơm.

Đất sản xuất tiếp tục bị cuốn trôi

Không chỉ uy hiếp công trình thủy lợi, sạt lở bờ sông Krông Nô còn trực tiếp ảnh hưởng đến đất sản xuất và giao thông phục vụ người dân. Gia đình ông Hà Văn Đức, thôn Nam Ninh, xã Nâm Nung, có gần 2.000 m² đất trồng cà phê đã bị sông cuốn trôi từ năm 2025 đến nay. Ông Hà Văn Đức cho biết: “Đất sản xuất của gia đình tôi cứ mưa lớn là lại bị sạt thêm. Nếu sạt lở tiếp tục kéo dài thì phần đất còn lại cũng khó giữ được, gia đình tôi rất lo lắng”.

Bờ sông Krông Nô sạt lở nghiêm trọng ngày càng ăn sâu vào đất sản xuất của người dân

Tại khu vực cánh đồng Nam Giao, người dân cho biết chỉ trong khoảng một tháng qua, sạt lở đã cuốn trôi nhiều diện tích đất sản xuất. Tuyến đường phục vụ vận chuyển nông sản cũng bị sạt lở, không còn khả năng lưu thông. Anh Bàng Văn Dũng, người dân xã Nâm Nung cho biết: “Giờ không còn đường để đi, chở hàng hóa phải dùng thuyền. Người dân mong muốn sớm có phương án khôi phục tuyến đường để thuận tiện đi lại và vận chuyển nông sản. Nếu sạt lở tiếp tục thì việc sản xuất của bà con sẽ còn gặp nhiều khó khăn”.

Ông Lê Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Nâm Nung cho biết, sạt lở bờ sông Krông Nô qua địa bàn xuất hiện từ mùa mưa năm 2025 và ngày càng diễn biến phức tạp.

Hệ thống kênh dẫn nước ven sông Krông Nô bị sạt lở làm đứt gãy, hư hỏng

Trước tình hình trên, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông đã nhiều lần báo cáo, đề xuất phương án xử lý; phối hợp UBND xã Nâm Nung cắm biển cảnh báo, tuyên truyền người dân tránh xa các khu vực nguy hiểm. Đơn vị cũng kiến nghị cơ quan chức năng đánh giá tổng thể tình trạng sạt lở, xác định nguy cơ ảnh hưởng đến công trình thủy lợi, hệ thống điện, giao thông và đất sản xuất để có giải pháp xử lý phù hợp.

Trong thời gian chờ cơ quan có thẩm quyền xem xét, bố trí nguồn lực, đơn vị tiếp tục kiểm tra, cập nhật diễn biến sạt lở, chủ động các giải pháp bảo đảm vận hành công trình, duy trì nguồn nước phục vụ sản xuất và hạn chế thiệt hại cho người dân.