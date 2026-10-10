Dự báo thời tiết ngày 11/10: TP HCM mưa lớn, triều cường dâng cao
Ngày 11/10, chịu sự tác động của dải hội tụ nhiệt đới, TP HCM và khu vực Nam Bộ duy trì mưa diện rộng, có nơi mưa lớn, mưa xảy ra chủ yếu về chiều và tối. Mưa lớn kết hợp với triều cường cao xuất hiện vào sáng sớm, chiều tối cảnh báo nguy cơ ngập ở vùng ven biển, ven sông và vùng trũng thấp, gây ảnh hưởng tới giao thông và các hoạt động khác.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 11/10
TP. Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.
Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
TP. Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.
Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ
Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Thanh Hóa đến TP. Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.
Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Nhiều mây, phía Bắc (Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai) đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Cao nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.
Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ
Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-1110-tp-hcm-mua-lon-trieu-cuong-dang-cao-post363531.html