Đồng bào Chăm Lâm Giang và nỗi lo mùa mưa lũ

Hồ Sông Quao điều tiết nước, lưu lượng 100m3/s, ảnh chụp dưới chân cầu Giang Mâu, thôn Lâm Giang vào ngày 7/10/2026

Thiệt hại sau trận lũ

Lâm Giang hiện có gần 700 hộ dân, hơn 3.100 nhân khẩu, trong đó đồng bào Chăm chiếm khoảng 80% dân số. Cuối năm 2025, những đợt mưa lớn liên tiếp khiến nước từ thượng nguồn đổ về nhanh. Hồ thủy lợi Sông Quao phải điều tiết, xả nước để bảo đảm an toàn công trình. Nước sông Cái dâng cao, chảy xiết, tràn qua nhiều khu vực dân cư, gây thiệt hại về nhà cửa, tài sản và sản xuất. Lũ ảnh hưởng gần 50% số hộ trong thôn.

Đối với đồng bào Chăm ở Lâm Giang, đây là một trong những trận lũ gây thiệt hại lớn trong nhiều năm trở lại đây. Nước tràn vào nhà, cuốn theo nhiều vật dụng sinh hoạt, làm hư hỏng tài sản mà các gia đình tích góp trong thời gian dài. Nhiều diện tích hoa màu, đất sản xuất ven sông cũng bị ngập, sạt lở, cuốn trôi.

Ông Imum Thông Minh Văn, người dân thôn Lâm Giang, vẫn nhớ rõ trận lũ ngày 4/12/2025. Theo ông, trước đây dòng sông cách khu vực sản xuất của người dân khoảng 70 m. Sau trận lũ, một phần đất ven sông bị sạt lở, cuốn trôi, để lại những bãi đá và đất bồi ngổn ngang. “Trận lũ do xả hồ Sông Quao ngày 4/12/2025 rất lớn, gây thiệt hại nặng cho bà con. Trước đây khu vực này bà con trồng hoa màu, chăn nuôi, nhưng sau lũ đất bị cuốn trôi hết, chỉ còn lại đá”, ông Imum Thông Minh Văn cho biết.

Những thiệt hại của bà con sau cơn lũ vào cuối năm 2025.

Sau khi nước rút, chính quyền địa phương huy động lực lượng cùng người dân khắc phục hậu quả, dọn bùn đất, sửa chữa nhà cửa, vệ sinh môi trường. Cuộc sống dần ổn định, nhưng nỗi lo về lòng sông Cái bị bồi lấp, dòng chảy thay đổi vẫn còn đó. Theo người dân, nhiều đoạn sông bị đất đá bồi lấp, tạo thành các bãi bồi giữa lòng sông, khiến dòng chảy thu hẹp hoặc đổi hướng. Một số vị trí ven bờ tiếp tục sạt lở, ảnh hưởng đất sản xuất và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các hộ dân.

Dòng nước dâng, nỗi lo tăng theo

Sông Cái chảy qua địa bàn thôn Lâm Giang khoảng 7 km, gắn với đất sản xuất và đời sống của người dân. Vì vậy, những thay đổi của dòng sông khiến người dân càng lo lắng mỗi khi mùa mưa đến. Mới đây, một vụ việc đau lòng xảy ra trên dòng sông này càng cho thấy những nguy hiểm khi nước lên. Sáng 3/10, ông T.V.H., ở xã Hàm Thuận, rời nhà đi làm. Khi đi qua khu vực đường ngang đập tràn ở xã Hàm Thuận Bắc, nơi nước đang chảy mạnh nên gặp nạn. Sau gần 2 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông tại một bụi cây ven sông Cái, cách vị trí nghi gặp nạn khoảng 3 km.

Những thiệt hại của bà con sau cơn lũ vào cuối năm 2025.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với người dân sống và đi lại dọc sông Cái, nhất là trong những ngày mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về nhanh. Những đoạn đường dân sinh qua sông, đập tràn hoặc khu vực nước chảy xiết có thể trở nên nguy hiểm trong thời gian ngắn.

Tại Lâm Giang, mỗi khi mưa lớn, người dân phải thường xuyên theo dõi thời tiết, nguồn nước. Ông Thông Tiếp, người dân thôn Lâm Giang cho biết: “Mỗi khi mưa xuống là bà con lo lắng, không dám ngủ. Tôi mong Nhà nước quan tâm xây dựng bờ kè để khi nước lũ về, bà con yên tâm hơn”. Người dân cũng mong ngành chức năng sớm khảo sát tình trạng bồi lấp lòng sông Cái, nhất là những đoạn dòng chảy bị thu hẹp, thay đổi hoặc có nguy cơ sạt lở.

Ông La Hoài Tân, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Lâm Giang, kiến nghị Nhà nước quan tâm nạo vét những vật cản, khai thông các đoạn sông bị bồi lấp để dòng chảy được thông thoáng, góp phần hạn chế nguy cơ ngập lụt khi mưa lớn.

Trước đây dòng sông cách khu vực sản xuất của người dân khoảng 70m. Sau trận lũ, một phần đất ven sông bị sạt lở, cuốn trôi, để lại những bãi đá và đất bồi ngổn ngang.

Với đồng bào Chăm thôn Lâm Giang, mong muốn lớn nhất lúc này là dòng sông Cái được quan tâm khơi thông, những điểm sạt lở, xung yếu được xử lý để người dân yên tâm sinh sống, sản xuất. Sau những mất mát của trận lũ cuối năm 2025, mỗi mùa mưa đi qua bình an vẫn là điều bà con nơi đây mong mỏi nhất.