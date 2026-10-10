Mưa lớn tại Trung Bộ sẽ giảm dần từ chiều mai, 11/10

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Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 10/10, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa từ 13 giờ đến 20 giờ có nơi trên 100mm như các trạm: Vạn Ninh (Quảng Trị) 107mm, Đắk Psi (Quảng Ngãi) 109,2mm, Hồ Diêm Tiêu (Gia Lai) 150,4mm,...

Cơ quan khí tượng dự báo, từ đêm nay (10/10) đến sáng 11/10, khu vực từ phía nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 130mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 70mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, đêm 10/10, khu vực Hà Tĩnh, phía bắc tỉnh Quảng Trị, phía tây tỉnh Quảng Ngãi, phía đông tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ chiều 11/10, mưa lớn trên các khu vực trên giảm dần.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước từ đêm 10/10 đến ngày 12/10:

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa: đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

Khu vực từ Nghệ An đến phía bắc tỉnh Quảng Trị: có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khu vực từ phía nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai: đêm 10/10 và sáng 11/10 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ chiều 11/10 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.