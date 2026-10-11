Xe tải đâm trực diện xe buýt, 28 người tử vong

Lực lượng cứu hỏa ở miền đông Tanzania cho biết vụ tai nạn xảy ra trên một tuyến đường cao tốc đông đúc vào đêm khuya ngày 9/10.

Chiếc xe tải cố gắng vượt các phương tiện khác và đâm trực diện vào xe buýt, theo lời chỉ huy của lực lượng cứu hỏa và cứu hộ khu vực.

Một số hành khách đã được đưa đến bệnh viện, mặc dù số người bị thương vẫn chưa được xác định.

Chiếc xe buýt bốc cháy dữ dội sau va chạm. Ảnh cắt từ clip.

Theo các quan chức, chiếc xe buýt chở khách đang di chuyển từ Dar es Salaam đến Mbeya trên một tuyến đường cao tốc ở Mkambarani vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn.

Chiếc xe đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Chiếc xe tải chở gỗ đang đi ngược chiều từ Iringa về phía Dar es Salaam - thành phố lớn nhất ở Đông Phi.

Người phát ngôn của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Morogoro cho biết cơ sở này sẽ công bố số liệu về số người tử vong và bị thương được đưa đến đây.

Vụ tai nạn này xảy ra sau khi một xe buýt chở khách bị lật ở Nam Phi. Ít nhất 16 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương sau khi chuyến xe buýt từ Cape Town đến Idutywa bất ngờ chuyển hướng để tránh va chạm với một xe chở hàng.

Theo các quan chức, ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ va chạm trực diện. (Ảnh: Alamy)

Những thước phim ghi lại hiện trường sau vụ tai nạn cho thấy chiếc xe buýt màu trắng bị lật úp bên vệ đường.

Ước tính có khoảng 78 hành khách trên xe buýt khi vụ tai nạn xảy ra.

Vào tháng 6/2025, một vụ va chạm giữa 2 xe buýt gần núi Kilimanjaro ở miền bắc Tanzania đã khiến ít nhất 37 người thiệt mạng.

Cả 2 chiếc xe đều bốc cháy, khiến các nhà chức trách phải kêu gọi tuân thủ nghiêm ngặt hơn các quy tắc an toàn giao thông.