Bảo vệ đàn vật nuôi 'đón' thị trường cuối năm

Chị Thảo thận trọng khâu thức ăn, nước uống cho đàn heo

Bảo vệ đàn heo mùa mưa lũ

Sau mưa lớn ngập lụt cuối tháng 9, chị Nguyễn Thị Thu Thảo, tổ dân phố Phú Hòa, phường Hàm Thắng vệ sinh, phun thuốc sát khuẩn, rắc vôi khử trùng khu vực chăn nuôi 2 lần trước khi đưa đàn heo trở lại chuồng. Gần 100 con heo là vốn liếng lớn của gia đình nên chị đặc biệt chú trọng phòng bệnh. “Môi trường ẩm ướt sau mưa lũ dễ phát sinh các loại dịch bệnh. Đàn heo mà mắc bệnh thì thiệt hại lớn, không cứu được”, chị nói.

Gia đình chị Thảo chọn nuôi heo đen vì giống heo này có sức chống chịu tốt, phù hợp điều kiện chăn nuôi ven sông. Thức ăn chủ yếu được tận dụng từ hèm, rau, cây chuối trong vườn; nguồn thức ăn, nước uống được kiểm soát chặt chẽ. Chị vừa được UBND phường Hàm Thắng hỗ trợ 50 liều vắc xin Tam liên để phòng bệnh. Ngoài heo, gia đình chị đang tái đàn gà, vịt với gần 200 con để chuẩn bị nguồn hàng cuối năm. “Mưa lũ vừa rồi cuốn trôi một phần đàn gà, vịt. Nay tôi tái đàn nhưng phải làm từng bước, vừa nuôi vừa theo dõi dịch bệnh”, chị Thảo cho biết.

Nhiều hộ chăn nuôi phường Hàm Thắng đang chủ động các biện pháp phòng dịch. Anh Lê Khắc Du đang nuôi khoảng 70 con heo đen thường xuyên vệ sinh, phun thuốc sát trùng, rắc vôi bột quanh chuồng và lối đi. Khu vực chăn nuôi được rào kín, hạn chế người lạ và phương tiện ra vào. Heo giống anh nuôi cách ly, theo dõi sức khỏe trước khi nhập đàn.

Theo Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Hàm Thắng, địa phương hiện có hơn 1.150 con trâu, bò và khoảng 640 con heo chăn nuôi tại 7 tổ dân phố. Trước nguy cơ dịch bệnh gia tăng trong mùa mưa lũ, địa phương hướng dẫn người dân giữ chuồng trại khô ráo, sử dụng nguồn nước sạch, tăng cường tiêu độc, khử trùng và tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin. Cùng với tuyên truyền, trung tâm đã cấp 675 liều vắc xin lở mồm long móng cho đàn gia súc và 250 liều vắc xin Tam liên phòng bệnh cho đàn heo.

Tiêm phòng vắc xin cho đàn bò ở phường Hàm Thắng

Chăn nuôi bò hướng an toàn, hàng hóa

Không chỉ đàn heo, người chăn nuôi bò tại xã Hàm Thuận cũng đang từng bước thay đổi phương thức nuôi, hướng đến kiểm soát tốt hơn dịch bệnh và nâng hiệu quả kinh tế. Tại thôn Nà Bồi, trang trại nuôi bò vỗ béo của bà Trần Thị Hiệp duy trì khoảng 100 con bò giống ngoại. Trang trại sử dụng đệm lót sinh học trong chuồng nuôi, giúp giảm mùi hôi, khí độc, ruồi muỗi, hạn chế nguy cơ bệnh về đường hô hấp, tiêu hóa và móng chân. Đồng thời giảm lượng nước sử dụng và công lao động vệ sinh chuồng trại. “Tiêm phòng là khâu bắt buộc để bảo vệ đàn bò. Trang trại cũng thường xuyên vệ sinh, phun khử trùng chuồng nuôi để hạn chế mầm bệnh”, bà Hiệp chia sẻ.

Xã Hàm Thuận hiện có hơn 8.400 con gia súc, trong đó đàn bò chiếm tỷ trọng chủ yếu. Theo ông Nguyễn Ngọc Tú - Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã Hàm Thuận, chăn nuôi bò đang chuyển dần từ quy mô nông hộ nhỏ lẻ, chăn thả truyền thống sang trang trại, gia trại và nuôi bán công nghiệp, có kiểm soát dịch bệnh, môi trường. Cùng với đó, khuyến khích chuyển sang nuôi nhốt, vỗ béo tập trung, áp dụng quy trình an toàn sinh học. Đây cũng là hướng đi nhằm hình thành các mô hình chăn nuôi hàng hóa, nâng chất lượng vật nuôi và giảm rủi ro dịch bệnh.

Nhiều hộ nuôi bò nhốt chuồng các xã phía Đông Nam tỉnh

Khi nhu cầu thực phẩm tăng vào cuối năm, chủ động phòng dịch, kiểm soát nguồn giống, vệ sinh chuồng trại và nâng chất lượng chăn nuôi đang là giải pháp quan trọng để bảo vệ đàn vật nuôi, hạn chế thiệt hại và duy trì nguồn cung cho thị trường cuối năm.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh hiện có hơn 2 triệu con gia súc, hơn 24,6 triệu con gia cầm và trên 1.900 trang trại chăn nuôi; trong đó 126 trang trại được chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh. Tuy nhiên, dịch tả heo châu Phi vẫn diễn biến phức tạp, đến nay, toàn tỉnh tiêu hủy hơn 23.100 con heo, tổng trọng lượng hơn 1.100 tấn tại 63 hộ, cơ sở thuộc 40 thôn của 22 xã, phường.