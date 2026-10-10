Thống đốc Phạm Đức Ấn tháp tùng Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm Lào và Campuchia

Hội đàm giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thống đốc Phạm Đức Ấn tham dự các hoạt động đối ngoại cấp cao của Đoàn, gồm lễ đón chính thức, hội đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam với Thủ tướng Lào và Thủ tướng Campuchia, cùng các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao hai nước. Các hoạt động tập trung trao đổi phương hướng thúc đẩy hợp tác thực chất, tăng cường kết nối kinh tế và triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận giữa Việt Nam với Lào và Campuchia.

Lễ đón chính thức của Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith

Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và tài chính – ngân hàng

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là một trong những trọng tâm trong quan hệ giữa Việt Nam với Lào và Campuchia.

Theo thông tin được công bố tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam – Lào ngày 8/10/2026, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam – Lào năm 2025 đạt gần 3 tỷ USD, tăng 32,7% so với năm trước và là mức cao nhất từ trước đến nay. Trong 8 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại hai nước đạt khoảng 1,65 tỷ USD. Lào tiếp tục là địa bàn đầu tư ra nước ngoài lớn nhất của Việt Nam, với hơn 300 dự án và tổng vốn đăng ký trên 7 tỷ USD. Riêng 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam có 24 dự án đầu tư mới tại Lào với tổng vốn 670 triệu USD, tăng 1,7 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Đối với Campuchia, kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt 11,33 tỷ USD, tăng hơn 11,7% so với năm 2024. Trong 08 tháng đầu năm 2026, kim ngạch song phương đạt 8,7 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2025. Việt Nam hiện có 229 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Campuchia, với tổng vốn đăng ký khoảng 2,94 tỷ USD.

Trong bối cảnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa ba nước tiếp tục được thúc đẩy, lĩnh vực tài chính – ngân hàng có vai trò quan trọng trong cung ứng dịch vụ thanh toán, hỗ trợ doanh nghiệp, kết nối dòng vốn và tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại xuyên biên giới. Sự hiện diện của các ngân hàng Việt Nam tại Lào và Campuchia không chỉ góp phần mở rộng dịch vụ tài chính mà còn tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp và người dân các nước.

Phát huy vai trò cầu nối tài chính, nâng cao hiệu quả và bảo đảm an toàn hoạt động

Trong chương trình công tác, Thống đốc Phạm Đức Ấn đã thăm và làm việc với các ngân hàng Việt Nam đang hoạt động tại Lào và Campuchia, trong đó có Ngân hàng Liên doanh Lào – Việt, Vietcombank tại Lào, Ngân hàng MB tại Campuchia và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia (BIDC).

Tại các buổi làm việc, Thống đốc Phạm Đức Ấn nghe báo cáo về tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh, định hướng phát triển, những thuận lợi, khó khăn và kiến nghị của các ngân hàng. Thống đốc ghi nhận nỗ lực của các ngân hàng trong việc duy trì hoạt động, phát triển thị trường, cung ứng dịch vụ cho khách hàng, hỗ trợ doanh nghiệp và góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các nước sở tại.

Thống đốc Phạm Đức Ấn đến thăm và làm việc với Vietcombank Lào, Lao-Viet Bank, MB Campuchia

Thống đốc Phạm Đức Ấn cũng ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động an sinh xã hội mà các ngân hàng và hiện diện thương mại trong lĩnh vực ngân hàng của Việt Nam đã triển khai tại Lào và Campuchia. Các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, chăm lo đời sống người dân và đóng góp cho phát triển kinh tế – xã hội tại địa bàn thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Lào và Campuchia.

Thống đốc Phạm Đức Ấn đề nghị các ngân hàng tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, khai thác tốt tiềm năng thị trường và phát triển các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và người dân tại nước sở tại. Các ngân hàng cần nỗ lực phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát huy vai trò là những biểu tượng sinh động của hợp tác kinh tế, là cầu nối tài chính góp phần củng cố tình hữu nghị giữa Việt Nam với Lào và Campuchia.

Cùng với việc mở rộng hoạt động, các ngân hàng cần nghiêm túc tuân thủ pháp luật Việt Nam, pháp luật và quy định của quốc gia sở tại; tăng cường quản trị, điều hành và quản trị rủi ro; kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, thanh khoản và các tỷ lệ an toàn; chủ động nhận diện, phòng ngừa và xử lý kịp thời các rủi ro phát sinh, bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả và bền vững.

Thống đốc Phạm Đức Ấn đến thăm và làm việc với BIDC và chụp ảnh lưu niệm tại gian hàng của Agribank Chi nhánh Campuchia trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia 2026

Thống đốc Phạm Đức Ấn cũng đề nghị các ngân hàng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phát triển thanh toán số và thanh toán xuyên biên giới trên cơ sở bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống, bảo vệ dữ liệu khách hàng và tuân thủ các quy định về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống gian lận. Đồng thời, các ngân hàng cần chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, tăng cường phối hợp với cơ quan quản lý sở tại và tiếp tục thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thiết thực, gắn hoạt động kinh doanh với trách nhiệm đối với cộng đồng.

Thống đốc Phạm Đức Ấn tin tưởng rằng, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm và tuân thủ pháp luật, các ngân hàng Việt Nam tại Lào và Campuchia sẽ tiếp tục phát triển hiệu quả, an toàn và bền vững; đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của nước sở tại, đồng thời trở thành những biểu tượng của hợp tác kinh tế và những nhịp cầu kết nối tình hữu nghị giữa Việt Nam với Lào và Campuchia.

Ngày 10/10/2026, Đoàn công tác do Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm tới Lào và Campuchia, mở ra nhiều các cơ hội và phát triển hợp tác mới với hai quốc gia đối tác trong thời gian tới.