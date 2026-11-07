Tin Gió mùa Đông Bắc

Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Lai Châu

1. Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua

Hiện nay (07/11), bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Thời tiết tỉnh Lai Châu nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, đến rất to, trưa chiều trời nắng; gió Đông đến Đông Nam cấp 2.

Nhiệt độ 07h hôm nay (07/11) các nơi phổ biến 16,8 – 21,7ºC.

2. Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 giờ đến 48 giờ tới

Khoảng tối (08/10), không khí lạnh ảnh hưởng đến tỉnh Lai Châu. Thời tiết các nơi trong tỉnh chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, đêm và sáng sớm trời lạnh; gió Đông Nam cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất cả đợt từ 14 – 16ºC, vùng núi cao 10 – 12ºC.

3. Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm.

Đêm 07 - 08/11 tỉnh Lai Châu có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ đêm 08/11, tỉnh Lai Châu xảy ra rét đậm, rét hại.

4. Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội

Không khí lạnh gây mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Rét đậm, rét hại có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ; ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng

Tin phát lúc: 09h30, ngày 7/11/2026