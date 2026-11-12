Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 13/11/2026

Tân Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong đã cùng lãnh đạo các sở ngành tặng cây xanh cám ơn các chức sắc, chức việc, người có uy tín trong cộng đồng các tôn giáo đã tích cực đồng hành trong các phong trào, các chương trình hành động của thành phố.