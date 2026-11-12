Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 13/11/2026
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, trong 24 giờ tới, chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu, trên cao, áp cao cận nhiệt đới rút dần hoàn lưu ra phía Đông, rãnh gió Tây trên mực 5.000m di chuyển dần sang phía Đông.Thời tiết:Nhiều mây, đêm 12/11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, sau có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi cao đêm có nơi rét đậm, rét hại, ngày giảm mây hửng nắng, gió Đông cấp 2-3.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/ban-tin-thoi-tiet/du-bao-thoi-tiet-toan-tinh-son-la-ngay-13112026-XOXltOevR.html