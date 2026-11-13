Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trong 6 giờ tới ngày 13/11/2026 từ Huế đến Khánh Hòa

Trong 6 giờ tới (ngày 13/11/2026), nhiều địa phương từ Huế đến Khánh Hòa có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên các sườn dốc và suối nhỏ do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Các địa phương nằm trong vùng cảnh báo gồm TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Khu vực có nguy cơ trong 6 giờ tới

TP. Huế

TP. Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Gia Lai

Đắk Lắk

Khánh Hòa

Loại hình rủi ro

Lũ quét tại các suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khuyến cáo

Người dân ở vùng núi, ven suối và khu vực sườn dốc cần theo dõi sát thông tin cảnh báo trong 6 giờ tới.

Hạn chế đi lại, tránh qua suối, khe nhỏ và các đoạn đường có nước chảy xiết.

Đề phòng sạt lở đất tại các sườn dốc, khu vực có dấu hiệu nứt, lún hoặc biến dạng mặt đất.

Chính quyền và lực lượng chức năng địa phương chủ động rà soát các khu vực nguy cơ để kịp thời ứng phó.

Xem chi tiết

Chi tiết nội dung cảnh báo có trong bản tin đính kèm. Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật tại: luquetsatlo.nchmf.gov.vn.