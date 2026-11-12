Phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp

Ngày 12/11, tại tỉnh Ninh Bình, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2026 Cụm hoạt động số 2. Cụm hoạt động số 2 gồm các tỉnh, thành Đoàn: Ninh Bình, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Phú Thọ và Hưng Yên.

Dự hội nghị có anh Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; ông Trần Đăng Quỳnh – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình.

Hội nghị giao ban Cụm hoạt động số 2.

Phát biểu chào mừng tại hội nghị, ông Trần Đăng Quỳnh – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình nhấn mạnh, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi có vai trò then chốt, giữ sứ mệnh tập hợp, định hướng, khơi dậy khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ, góp phần xây dựng và phát triển một Ninh Bình giàu bản sắc, văn minh và hiện đại.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình mong muốn Ban Bí thư T.Ư Đoàn tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện và thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố để chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên cả nước ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Ông Trần Đăng Quỳnh phát biểu tại hội nghị.

Hơn 15 nghìn công trình, phần việc thanh niên

Theo báo cáo, năm 2026, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm hoạt động số 2 đạt nhiều kết quả nổi bật, với 15.512 công trình, phần việc thanh niên được triển khai, tổng trị giá trên 160 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, toàn cụm thu hút hơn 175.000 lượt thanh niên tham gia các hoạt động hỗ trợ người dân; 100% nghiệp vụ quản lý đoàn viên được thực hiện trên phần mềm và ứng dụng Thanh niên Việt Nam.

Công tác đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp ghi nhận kết quả đáng chú ý với 812.264 lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp, 170.275 lượt thanh niên được giới thiệu việc làm.

Trên lĩnh vực giáo dục chính trị, tư tưởng, Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thu hút 307.921 bài dự thi; các cấp bộ Đoàn đã giới thiệu hơn 36.663 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp. Đặc biệt, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được quan tâm với 815 lớp tập huấn, thu hút 246.776 lượt cán bộ Đoàn, Hội, Đội tham gia.

Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến trao đổi, đề xuất.

Đoàn kết, chủ động, sáng tạo

Tại hội nghị, đại biểu các Tỉnh, Thành đoàn trong cụm đã tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2026, tập trung chia sẻ những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; đồng thời thẳng thắn trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ, nhất là việc đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn sau sắp xếp đơn vị hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn ở cơ sở, phát huy vai trò thanh niên trong chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư thường trực T.Ư Đoàn đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu cầu chính đáng của thanh thiếu nhi; chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống.

Đồng thời, phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh, năng lực, trách nhiệm, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại địa phương.