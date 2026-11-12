Gia Lai huy động tổng lực ứng phó mưa lũ, siết chốt chặn 24/24h

Chỉ đạo ứng phó với mưa lũ, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh chủ tịch xã, phường phải chịu trách nhiệm nếu lơ là khiến người dân gặp nạn

Quy trách nhiệm chủ tịch xã nếu để người dân thiệt mạng do lũ

Chỉ đạo trên được đưa ra tại cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến chiều 12.11, do Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì, nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Gia Lai, dù các lực lượng đã chủ động triển khai phương án theo phương châm “bốn tại chỗ” từ kinh nghiệm phòng chống thiên tai năm 2025, tình hình mưa lũ vẫn diễn biến khó lường.

Dự báo từ chiều đến tối 12.11, mưa lớn tiếp diễn tại khu vực Vân Canh và thượng nguồn sông Hà Thanh. Nước lũ trên các sông dâng cao đe dọa gây ngập sâu, chia cắt vùng hạ du và sạt lở tại các khu dân cư ven sông, suối, chân núi. Một số công trình đê điều, cầu, đường đã xuất hiện hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trước tình hình này, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, kể cả khi mưa giảm, nước lũ tạm thời rút; đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết, trước hết, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó từ sớm, từ xa, sẵn sàng xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các xã, phường trực tiếp rà soát từng hộ dân tại khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở để chủ động sơ tán đến nơi an toàn, không chờ sự cố xảy ra mới triển khai. Các địa phương phải chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước uống, thuốc men tại điểm sơ tán, đặc biệt lưu ý người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai và người khuyết tật.

Tại các ngầm tràn, cầu yếu, tuyến đường chia cắt, lực lượng chức năng phải túc trực liên tục 24/24h, phân công bàn giao ca cụ thể và kiên quyết rào chắn, không để người dân qua lại hoặc vớt củi, đánh bắt cá nơi nước chảy xiết. Các khu vực ngập lụt hạ du sông Kôn, sông Hà Thanh thuộc địa bàn Tuy Phước và Quy Nhơn được lưu ý kiểm soát đặc biệt chặt chẽ.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai khẩn trương sơ tán người dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn

“Chủ tịch UBND các xã, phường phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu thiếu trách nhiệm, lơ là, không tổ chức cảnh báo, chốt chặn, sơ tán kịp thời để xảy ra thiệt hại đáng tiếc do nguyên nhân chủ quan”, lãnh đạo tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.

Kiểm tra khẩn cấp sạt lở, theo dõi sát diễn biến mưa lũ

Về hạ tầng và thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp theo dõi chặt chẽ mực nước, điều tiết xả lũ các hồ chứa đúng quy trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hạ du nhưng vẫn giữ đủ nước phục vụ mùa khô năm 2027 (do ảnh hưởng của El Niño). Đồng thời, kiểm tra ngay các vị trí xung yếu trên tuyến đê khu vực Vân Hội (xã Tuy Phước).

Đơn vị này cũng được giao chủ trì, phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, mực nước trên các sông, hồ chứa, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Song song với đó thường xuyên cập nhật, thông tin, cảnh báo kịp thời, chính xác đến các sở, ngành, địa phương và người dân, đặc biệt tại lưu vực sông Hà Thanh, khu vực Vân Canh, hạ du sông Kôn, sông Ba và các địa bàn có nguy cơ cao.

Sở Xây dựng khẩn trương kiểm tra mức độ an toàn của hệ thống cầu, đường, nhất là trên Quốc lộ 1D, đường vào làng Canh Tiến và cầu Suối Bà Lương. Riêng vị trí sạt lở trên Quốc lộ 1D (đoạn qua phường Quy Nhơn Nam), Sở Xây dựng phối hợp với địa phương đánh giá nguyên nhân, rà soát tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép để xử lý nghiêm và khắc phục lâu dài.

Ngoài ra, lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng được lệnh sẵn sàng cơ động cứu hộ, kiểm soát tàu thuyền trên biển và giữ an ninh tại các điểm sơ tán.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động cho học sinh nghỉ học khi không đảm bảo an toàn; cùng với đó, Sở Công Thương đảm bảo nguồn cung hàng thiết yếu, xăng dầu và phối hợp ngành điện khắc phục sự cố kịp thời cho vùng bị cô lập.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng giao Sở VHTTDL tăng cường thông tin, tuyên truyền, cập nhật kịp thời các cảnh báo, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh thiên tai; chỉ đạo bảo đảm an toàn cho khách du lịch tại các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú, nhất là khu vực ven biển, ven sông, vùng núi có nguy cơ sạt lở.