Bắc Bộ mưa dông diện rộng, Nam Bộ có mưa rải rác

Dự báo viên Trần Thị Thúy Nga, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Cục Khí tượng thủy văn cập nhật thông tin thời tiết ba miền trên cả nước.

Cụ thể, tại Bắc Bộ, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao, chiều tối và đêm 12/11, khu vực này có mưa dông diện rộng, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ sáng 13/11, khi rãnh gió Tây dịch chuyển dần sang phía đông, mưa tập trung chủ yếu ở Đông Bắc Bộ, sau đó giảm dần từ chiều cùng ngày.

Tại Trung Bộ, những ngày qua, nhiễu động gió Đông trên cao gây mưa lớn liên tục tại thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa. Hiện nhiễu động này đang suy yếu, diện mưa thu hẹp. Trong đêm 12/11 và sáng 13/11, mưa tập trung tại thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi hơn 150mm. Từ chiều 13/11, mưa lớn giảm.

Ở Nam Bộ, chiều tối và tối 12/11, khu vực này cùng phía đông các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa và phía đông tỉnh Lâm Đồng có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.