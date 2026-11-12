Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhận Huy hiệu danh dự của Hội đồng Liên bang Nga
Chiều tối 12/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko đã trao Huy hiệu danh dự “Vì những đóng góp cho sự phát triển của chế độ nghị viện” của Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga tặng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-nhan-huy-hieu-danh-du-cua-hoi-dong-lien-bang-nga-10443173.html