Ký kết chính thức Hợp đồng BOT Dự án Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I
Sau 9 năm chờ đợi, chiều ngày 12/11/2026, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Lễ ký kết chính thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) Dự án Nhà máy nhiệt điện Nam Định I. Tham dự lễ ký kết có Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc; Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn.
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/ky-ket-chinh-thuc-hop-dong-bot-du-an-nha-may-nhiet-dien-nam-dinh-i-480994.media