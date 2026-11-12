Thủy điện Sông Ba Hạ mở 12 cửa xả lũ, hạ du sơ tán dân

Ngày 12/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk thông tin, mưa lớn liên tục những ngày qua khiến lượng nước từ thượng nguồn đổ về hồ chứa Thủy điện Sông Ba Hạ tăng cao, buộc nhà máy phải vận hành xả lũ để điều tiết hồ chứa.

Thủy điện Sông Ba Hạ vận hành xả lũ. Ảnh: LT

Theo số liệu cập nhật lúc 18h cùng ngày, lưu lượng nước về hồ đạt 1.580 m³/s; lưu lượng xả qua tràn là 1.440 m³/s và lưu lượng nước qua các tổ máy phát điện đạt 400 m³/s.

Thủy điện Sông Ba Hạ hiện đã mở 12 cửa xả, với tổng lưu lượng nước về vùng hạ du khoảng 1.840 m³/s. Các địa phương nằm trong vùng hạ du chịu ảnh hưởng gồm Đồng Xuân, Xuân Lãnh, Tuy An Đông, Tuy An Bắc, Hòa Thịnh...

Hàng nghìn người dân được sơ tán khỏi vùng ngập

Cùng với việc xả lũ từ hồ chứa, mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến nhiều xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk xảy ra tình trạng ngập lụt. Nước trên các sông dâng cao, tràn vào khu dân cư, gây ngập nhiều tuyến đường và chia cắt giao thông.

Trước tình hình trên, lực lượng công an, quân đội cùng chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, hỗ trợ người dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Cơ quan chức năng xã Hòa Thịnh di dời người dân. Ảnh: PVL

Tại xã Đồng Xuân, tính đến chiều 12/11, địa phương đã tổ chức sơ tán gần 700 hộ với gần 2.000 nhân khẩu tại 17 thôn khỏi những khu vực ngập lụt và có nguy cơ sạt lở.

Người dân được bố trí đến nhà văn hóa thôn, điểm trường và các địa điểm cao ráo. Lực lượng công an, quân sự và tổ an ninh trật tự được huy động hỗ trợ quá trình di dời.

Nhiều tuyến giao thông huyết mạch qua địa bàn như Quốc lộ 19C, ĐT 641, ĐT 642, tuyến La Hai - Đồng Hội cùng các tuyến đường liên thôn bị ngập sâu, gây chia cắt.

Tại xã Xuân Phước, chính quyền đã sơ tán hơn 250 hộ với gần 1.000 nhân khẩu. Trong đó, thôn Thạnh Đức có 142 hộ, Phước Hòa 40 hộ, Phú Xuân A 28 hộ, Phước Lộc 20 hộ và Phú Xuân B 20 hộ. Mưa lớn cũng khiến 67 căn nhà trên địa bàn bị ngập cục bộ.

Trong khi đó, xã Hòa Thịnh đang bị ngập nặng tại nhiều khu vực. Lực lượng chức năng phối hợp với người dân khẩn trương di chuyển tài sản, ô tô và các phương tiện đến nơi cao ráo, hạn chế thiệt hại.

Nhiều xã khác ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk cũng ghi nhận tình trạng ngập cục bộ. Công tác sơ tán người dân và di dời tài sản tiếp tục được triển khai nhằm bảo đảm an toàn trước diễn biến phức tạp của mưa lũ.