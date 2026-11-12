Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa (Nhật Bản)

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ hài lòng với những kết quả tốt đẹp của chuyến thăm chính thức Nhật Bản vừa qua, đặc biệt là việc hai bên thông qua Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản; cho rằng các thỏa thuận cam kết đạt được tại chuyến thăm sẽ là xung lực để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Trong thành công chung đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao kết quả hợp tác giữa tỉnh Kanagawa và các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, y tế, chăm sóc sức khỏe và giao lưu văn hóa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thống đốc Kuroiwa Yuji. Ảnh: TTXVN

Hoan nghênh việc tỉnh Kanagawa khai trương Văn phòng đại diện tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Văn phòng của tỉnh phát huy vai trò cầu nối, góp phần thúc đẩy và cụ thể hóa các định hướng hợp tác giữa hai bên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc Lễ hội Kanagawa được tổ chức thành công tại Hà Nội nhân dịp này, đồng thời đánh giá đây là hoạt động giao lưu văn hóa có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn bó và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Thống đốc Kuroiwa Yuji bày tỏ vinh dự được đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm tỉnh trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản vừa qua. Báo cáo về quan hệ hợp tác lâu năm với Việt Nam từ năm 2013, Thống đốc Kuroiwa Yuji cho rằng việc quyết tâm duy trì tổ chức thường niên các Lễ hội Kanagawa tại Việt Nam và Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa trong nhiều năm qua là một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào việc tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước, để đưa đến thành quả hợp tác giữa tỉnh Kanagawa và Việt Nam như ngày hôm nay, đúng như câu ngạn ngữ của Nhật Bản “kiên trì sẽ tạo nên sức mạnh”.

Thống đốc Kuroiwa Yuji khẳng định tỉnh Kanagawa coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam và sẽ nỗ lực hết sức để tăng cường hợp tác giữa tỉnh Kanagawa và Việt Nam trên mọi lĩnh vực trong thời gian tới; tin tưởng Văn phòng đại diện tỉnh Kanagawa tại Hà Nội và Lễ hội Kanagawa năm 2026 sẽ góp phần tăng cường kết nối, thúc đẩy hơn nữa hợp tác thực chất và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Thống đốc Kuroiwa Yuji tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Kanagawa với các địa phương Việt Nam, nhất là Hà Nội, Đà Nẵng và Hưng Yên trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân.