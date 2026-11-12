Đại tướng Nguyễn Tân Cương thăm, chúc mừng Học viện Quốc phòng và Cục Quân huấn-Nhà trường
Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 / 20-11-2026), chiều 12-11, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến thăm, chúc mừng Học viện Quốc phòng và Cục Quân huấn - Nhà trường.
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/thoi-su/dai-tuong-nguyen-tan-cuong-tham-chuc-mung-hoc-vien-quoc-phong-va-cuc-quan-huan-nha-truong-64852