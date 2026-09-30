Tìm thấy hai thiếu nữ sau nhiều tháng mất liên lạc

Công an xã Yên Na, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với gia đình đưa hai thiếu nữ L.T.K.H. (SN 2012) và C.T.T. (SN 2011), cùng trú trên địa bàn, trở về nhà an toàn sau khoảng 3 tháng tự ý rời khỏi nơi cư trú.

Sau khoảng 3 tháng mất liên lạc, hai thiếu nữ đã được lực lượng Công an hỗ trợ đưa trở về với gia đình.

Trước đó, ngày 24/9, Công an xã Yên Na nhận được trình báo của gia đình về việc H. và T. đã rời khỏi nhà từ tháng 6/2026 nhưng không trở về.

Trong thời gian dài không có thông tin về hai cháu, người thân lo lắng nên đã trình báo sự việc, đồng thời cung cấp những thông tin cần thiết để lực lượng Công an hỗ trợ tìm kiếm.

Tiếp nhận trình báo, Công an xã Yên Na nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh, rà soát những thông tin liên quan đến quá trình rời khỏi địa phương của hai thiếu nữ. Đơn vị đồng thời chủ động trao đổi, phối hợp với lực lượng Công an tại các địa phương để xác định nơi hai cháu có thể đang lưu trú.

Qua quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định H. và T. đang có mặt tại tỉnh Phú Thọ. Công an xã Yên Na sau đó liên hệ được với hai thiếu nữ, đồng thời thông báo cho gia đình để phối hợp đưa các cháu trở về.

Ngày 26/9, với sự hỗ trợ của lực lượng Công an, gia đình đã đón H. và T. trở về địa phương an toàn, khép lại nhiều tháng lo lắng, tìm kiếm của người thân.