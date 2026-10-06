Cô gái 16 tuổi ở Thanh Hóa mất liên lạc nhiều ngày

Công an phường Tân Dân (Thanh Hóa) cho biết đơn vị đang tiếp nhận, xác minh tin báo của gia đình về việc Lâm Thị Yến Nhi, sinh năm 2010, trú tại Tổ dân phố Hải An, phường Tân Dân, tỉnh Thanh Hóa, rời khỏi nhà và hiện chưa rõ đang ở đâu.

Gia đình đang tìm kiếm Lâm Thị Yến Nhi

Theo thông tin từ gia đình, khoảng 8h30 ngày 1/10, Yến Nhi rời khỏi nhà đi chơi. Tuy nhiên, đến nay em chưa trở về và gia đình không thể liên lạc được. Khi rời nhà, em đi bằng xe máy Honda Novo màu đỏ, biển kiểm soát 54-7994.

Trước tình hình trên, Công an phường Tân Dân đề nghị Công an các xã, phường, đặc khu trên toàn quốc quan tâm phối hợp, nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến em Lâm Thị Yến Nhi, kịp thời thông báo cho Công an phường Tân Dân hoặc gia đình để phối hợp tìm kiếm, đưa em trở về.

Người dân nếu có thông tin về em Yến Nhi cũng được đề nghị cung cấp cho cơ quan công an hoặc gia đình. Thông tin liên hệ: Công an phường Tân Dân, số điện thoại trực ban: 0237 388 0183. Bố của em Yến Nhi là ông Lâm Ngọc Ánh, số điện thoại: 0358 889 526.

Công an phường Tân Dân trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị và người dân quan tâm, phối hợp chia sẻ thông tin nhằm hỗ trợ gia đình sớm tìm được em Lâm Thị Yến Nhi.