Tiết lộ sớm về 'Dune 3'

Theo Variety, trước thềm ra mắt Dune 3, dàn diễn viên trong phần phim mới của đạo diễn Denis Villeneuve hé lộ những tình tiết đầu tiên của dự án.

Trả lời phỏng vấn The New York Times, Zendaya cho biết: "Bộ phim giữ lại nhiều chi tiết sát với sách nhưng cũng có không ít điểm thay đổi". Nam diễn viên Robert Pattinson - gương mặt mới gia nhập thương hiệu - nói: "Thật điên rồ nếu bạn muốn tìm lỗi của phim này".

Pattinson đảm nhận vai Scytale trong phần 3. Anh tiết lộ thêm: "Kịch bản rất cuốn hút nhưng khá phức tạp. Khi xem phim, nội dung hoàn toàn khác so với những gì tôi hình dung. Kịch bản giống một câu chuyện ngụ ngôn lớn về chính trị và đạo đức nhưng bộ phim lên màn ảnh lại nhiều cảm xúc. Phim khai thác sâu về tình mẫu tử, phụ tử, điều đó làm tôi thực sự xúc động".

Dune 3 là bom tấn được trông đợi nhất trong tháng 12. Ảnh: Warner Bros.

Khi được hỏi về cái kết của bộ ba phim do Denis Villeneuve cầm trịch, tài tử Timothée Chalamet khẳng định anh hoàn toàn hài lòng. "Đẳng cấp của phim không hề giảm đi, chỉ là Denis đã nâng trải nghiệm lên một tầm cao mới. Phần phim này có vị thế và bản sắc hoàn toàn độc lập", nam diễn viên chia sẻ.

Ra mắt vào dịp cuối năm, Dune 3 hứa hẹn sẽ khuấy đảo phòng vé toàn cầu. Cuộc đụng độ tại rạp giữa Dune 3 và Avengers: Doomsday trong tuần đầu công chiếu được dự báo sẽ tạo nên kỷ lục doanh thu cuối tuần cao nhất lịch sử điện ảnh.

Minh tinh Florence Pugh (vai Công chúa Irulan) nhận định loạt phim Dune đã góp phần kích cầu thói quen ra rạp của khán giả sau giai đoạn đóng cửa vì đại dịch và các cuộc bãi công tại Hollywood. "Thật tuyệt vời khi được là một phần của tác phẩm được coi là 'Star Wars' của thế hệ chúng tôi", Florence Pugh cho biết.

Đồng tình với đồng nghiệp, Zendaya chia sẻ: "Mỗi cơ hội góp phần duy trì trải nghiệm xem phim tại rạp đều vô cùng giá trị. Điện ảnh là một phần tuổi thơ của tôi cũng như rất nhiều người - đó chính là lý do chúng tôi làm công việc này".

Phần đầu tiên của Dune từng thu về 410 triệu USD dù chiếu song song tại rạp và nền tảng HBO Max giữa thời điểm dịch bệnh năm 2021. Phần hai bùng nổ khi chiếu độc quyền tại rạp vào năm 2024, cán mốc 714 triệu USD toàn cầu.

Dune 3 do Warner Bros. và Legendary phối hợp sản xuất, dự kiến chính thức khởi chiếu tại các rạp từ ngày 18/12.