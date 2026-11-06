Người phụ nữ U40 mở tiệc mừng ly hôn, tặng vé số cho khách

Jo Seung-yeon, 37 tuổi, cựu sinh viên Đại học Johns Hopkins, từng làm nghiên cứu tại một trung tâm ung thư. Hiện, cô là một nhà văn, là mẹ đơn thân nuôi dạy cặp song sinh tại Hàn Quốc.

Jo Seung-yeon mặc váy trắng trong tiệc ly hôn ở Hàn Quốc. Ảnh chụp màn hình

Mới đây, cô mở tiệc ly hôn, mời bạn bè và những người quen đến một không gian văn hóa đa năng tại khu Bukchang-dong, quận Jongno, Seoul (Hàn Quốc).

Buổi tiệc đặc biệt khi cô mặc váy trắng, tay cầm bó hoa, rồi bước vào giữa tiếng vỗ tay của khách mời. Khung cảnh thoạt nhìn giống một đám cưới thông thường, nhưng các nghi thức diễn ra lại hoàn toàn trái ngược, theo Financial news.

Thay vì thắp nến cưới, cô thực hiện nghi thức thổi tắt nến. Lời tuyên bố kết hôn được thay bằng tuyên bố ly hôn, trong đó Jo khẳng định quyết tâm tự chủ và xây dựng cuộc sống riêng. Thay vì ném táo tàu đỏ tượng trưng cho lời chúc đông con nhiều cháu, cô lại chọn ném ớt.

Buổi lễ còn có màn thắp pháo sáng, như một cách tượng trưng cho việc khép lại những nuối tiếc trong quá khứ.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của khu vực có tên "trung tâm hoàn trả tiền mừng cưới".

Dù mang tên gọi như vậy, Jo không thực sự hoàn lại tiền mặt cho những người từng mừng cưới năm xưa.

Thay vào đó, cô trao những tấm vé số cùng thư viết tay bày tỏ lòng biết ơn đến những người đã ở bên cạnh, động viên và hỗ trợ cô vượt qua giai đoạn khó khăn khi hôn nhân tan vỡ.

Chia sẻ về ý tưởng tổ chức sự kiện, Jo cho rằng ly hôn là quyết định mang tính tự chủ, khi một người lựa chọn bước ra khỏi lộ trình cuộc sống mà xã hội mặc định.

Theo cô, nếu đám cưới là dịp chúc mừng một khởi đầu mới thì ly hôn cũng có ý nghĩa tương tự. Vì vậy, cô sử dụng những nghi thức quen thuộc của hôn lễ để đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời mình.

Jo cũng mong muốn phá bỏ tâm lý e ngại, mặc cảm thường gắn liền với ly hôn. Cô hy vọng sự kiện sẽ truyền đi thông điệp rằng mỗi người vẫn có thể tự tin xây dựng cuộc sống mới sau khi hôn nhân kết thúc.

Video Jo chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người, vượt hơn 1,2 triệu lượt xem.

Trên mạng xã hội, phần lớn ý kiến bày tỏ sự ủng hộ Jo, cho rằng ly hôn không phải dấu chấm hết mà chỉ là một chặng đường trong cuộc sống. Nhiều người đánh giá cao sự dũng cảm khi cô công khai câu chuyện cá nhân và lựa chọn đối diện với biến cố bằng thái độ tích cực.

Dù vậy, không ít ý kiến cho rằng tôn trọng quyền lựa chọn ly hôn là điều cần thiết, nhưng biến sự kiện này thành một dịp ăn mừng lại là chuyện khác. Với họ, tổ chức tiệc mừng sau khi hôn nhân tan vỡ vẫn là hình thức xa lạ.