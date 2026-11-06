Park Min Young và Yook Sungjae (BTOB) nhen nhóm chuyện tình chốn công sở

Trong đoạn teaser mới cho bộ phim Nine To Six của đài SBS, Park Min Young dường như đã "kết hôn" với công việc của mình cho đến khi Yook Sungjae (thành viên nhóm BTOB) bước vào văn phòng của cô. Đoạn giới thiệu được công bố hé lộ câu chuyện tình yêu chốn công sở giữa hai nhân vật chính, trước khi bộ phim chính thức lên sóng vào cuối tháng này.

Teaser mở đầu với cảnh Kang Yi Ji trên đường đi làm, cô tự sự về một lựa chọn quen thuộc: Nếu phải chọn giữa công việc và hẹn hò, cô sẽ không chút do dự. Cô bước thẳng qua những bó hoa và chiếc nhẫn kim cương mà chẳng hề ngoái nhìn. Là phó quản lý trong một đội ngũ pháp lý, Yi Ji đã dành trọn cuộc đời mình để khẳng định năng lực tại nơi làm việc. Chuyện tình cảm chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của cô.

Ngược lại, Han Seon Woo, thực tập sinh do Yook Sungjae thủ vai lại có quan điểm hoàn toàn khác biệt: "Tôi tin rằng cảm xúc là yếu tố không thể tách rời khỏi công việc do con người thực hiện". Khi Yi Ji nói với anh rằng mối quan hệ với cấp trên chỉ đơn thuần là công việc, không hơn không kém, anh đáp lại: "Với tôi thì nó rất thú vị", một câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại như khởi đầu cho một điều gì đó nằm ngoài dự tính của Yi Ji.

Go Soo hoàn thiện tam giác tình yêu này trong vai Park Hyun Tae, một trưởng bộ phận luôn hành động dựa trên lý trí thuần túy. Khi Yi Ji đến văn phòng trong bộ trang phục do Hyun Tae tặng, Seon Woo đã nhận ra ngay cả trước khi cô kịp giải thích. "Trang phục của cô thay đổi rồi," anh nói, để lộ sự ghen tuông. Dẫu vậy, anh vẫn hứa sẽ luôn ở bên cạnh cô, một sự kiên định khiến những "quy tắc" mà Yi Ji đặt ra cho bản thân trở nên lung lay.

Bộ phim được xây dựng dựa trên tác phẩm truyền hình Trung Quốc năm 2021 mang tên The Rational Life (tựa Việt: Cuộc sống lý trí). Bộ phim đánh dấu vai chính tiếp theo của Park Min Young sau Love in Contract, trong khi Yook Sungjae tham gia dự án này ngay sau khi đảm nhận vai kép trong bộ phim The Haunted Palace của đài SBS, tác phẩm đã mang về cho anh một giải thưởng diễn xuất tại lễ trao giải SBS Drama Awards 2025. Nine To Six sẽ chính thức lên sóng vào lúc 21h (giờ Hàn Quốc), ngày 25/11, trên kênh SBS, với lịch phát sóng định kỳ vào thứ Tư và thứ Năm hằng tuần.