Chàng trai hơn 9 tuổi công khai tình cảm với Phương Mỹ Chi

Phương Mỹ Chi là một trong những giọng ca nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả nhờ chất giọng ngọt ngào cùng phong cách âm nhạc mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Bên cạnh sự nghiệp ngày càng phát triển, những tương tác đáng yêu của nữ ca sĩ với các đồng nghiệp cũng thường xuyên trở thành chủ đề được người hâm mộ chú ý.

Mới đây, Bảo Định có động thái đặc biệt dành cho Phương Mỹ Chi trước thềm đêm nhạc của nữ ca sĩ tại Hà Nội, thu hút sự quan tâm của khán giả. Cụ thể, nam diễn viên đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc chụp hình cùng giọng ca sinh năm 2003. Trong khung hình, cả hai đứng cạnh nhau với những tương tác thân thiết, tạo cảm giác gần gũi và vui vẻ.

Bảo Định công khai bày tỏ tình cảm, ủng hộ Phương Mỹ Chi trước thềm đêm nhạc ở Hà Nội.

Đáng chú ý, Bảo Định còn lựa chọn ca khúc Vì Anh Quá Đẹp Trai làm nhạc nền cho đoạn clip. Phần lời bài hát được sử dụng có nội dung: "Thấy em hơi đẹp gái / Còn anh quá đẹp trai / Nếu như em mà khoái chí / Thì tí cho thơm một cái".

Cách lựa chọn ca khúc cùng khoảnh khắc xuất hiện bên Phương Mỹ Chi khiến màn tương tác của cả hai càng thêm thú vị. Động thái của Bảo Định nhanh chóng khiến người hâm mộ thích thú. Nhiều khán giả cho rằng đây là cách nam diễn viên công khai bày tỏ tình cảm yêu mến, ủng hộ dành cho đồng nghiệp thân thiết theo phong cách hài hước, đáng yêu.

Trước đó, Bảo Định và Phương Mỹ Chi từng có dịp hợp tác trong MV Thiên Đường Với Người Thương. Cả hai phối hợp ăn ý, thể hiện những phân cảnh tình cảm và tạo được sự chú ý nhờ tương tác tự nhiên. Sau sản phẩm âm nhạc này, hai nghệ sĩ vẫn duy trì mối quan hệ gần gũi, thường xuyên khiến khán giả thích thú mỗi khi xuất hiện cùng nhau.

Đặc biệt, trong đêm nhạc của Phương Mỹ Chi tại TP.HCM vừa qua, Bảo Định cũng góp mặt trong tiết mục Thiên Đường Với Người Thương. Cả hai cùng tái hiện khung cảnh đám cưới từng xuất hiện trong MV, mang đến màn trình diễn có màu sắc riêng. Sự kết hợp ăn ý của cặp đôi nhận được phản hồi tích cực từ khán giả có mặt tại chương trình.

Chính vì vậy, sau màn xuất hiện đáng nhớ này, người hâm mộ càng mong chờ Bảo Định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Phương Mỹ Chi trong đêm nhạc tại Hà Nội. Trong danh sách khách mời được nữ ca sĩ công bố trước đó, tên nam diễn viên hiện chưa xuất hiện. Dẫu vậy, động thái mới nhất của Bảo Định vẫn khiến nhiều người đặt kỳ vọng về một "nhân tố bí mật" có thể được hé lộ vào phút chót.

Bảo Định kết hợp Phương Mỹ Chi trong đêm nhạc ở TP.HCM, tái hiện cảnh đám cưới.

Ở tuổi 23, Phương Mỹ Chi đang có những bước tiến đáng chú ý trong sự nghiệp âm nhạc. Từng được biết đến rộng rãi sau cuộc thi Giọng hát Việt nhí, nữ ca sĩ dần xây dựng màu sắc riêng bằng cách kết hợp âm nhạc dân gian với những yếu tố hiện đại. Thay vì đóng khung bản thân trong hình ảnh "cô bé dân ca", Phương Mỹ Chi liên tục thử nghiệm những hướng đi mới, cho thấy sự trưởng thành trong tư duy nghệ thuật.

Những năm gần đây, giọng ca sinh năm 2003 ghi dấu ấn với loạt sản phẩm mang âm hưởng văn hóa truyền thống, trong đó có dự án Vũ Trụ Cò Bay. Nữ ca sĩ cũng tích cực tham gia các chương trình âm nhạc, sân khấu biểu diễn và những hoạt động giao lưu với khán giả.

Không chỉ tập trung cho hoạt động nghệ thuật, Phương Mỹ Chi còn duy trì việc học tập và dành thời gian cho gia đình, bạn bè. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường gần gũi, từ công việc, hậu trường biểu diễn đến những lần gặp gỡ đồng nghiệp. Cô cũng cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ trẻ năng động, hài hước và không ngại thể hiện cá tính riêng.

Phương Mỹ Chi liên tục làm mới hình ảnh, âm nhạc.

Ở thời điểm hiện tại, Phương Mỹ Chi đang nhận được nhiều kỳ vọng với những dự án âm nhạc mới. Đêm nhạc tại Hà Nội là một trong những hoạt động đáng chú ý của nữ ca sĩ, đặc biệt khi cô có cơ hội gặp gỡ đông đảo người hâm mộ.

Bên cạnh những tiết mục được công bố, khán giả cũng tò mò về các bất ngờ mà giọng ca trẻ có thể mang đến. Trong đó, khả năng Bảo Định tiếp tục xuất hiện và tái hợp Phương Mỹ Chi trên sân khấu đang là điều được nhiều người mong đợi.