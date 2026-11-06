Điều khó ai làm được như Steven Nguyễn

Với Steven Nguyễn, hành trình được khán giả biết đến là kết quả của nhiều năm kiên trì theo đuổi đam mê, chấp nhận bắt đầu từ những công việc nhỏ nhất và không ngừng tìm kiếm cơ hội. Sau quãng thời gian dài hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên đang bước vào giai đoạn thăng hoa khi liên tiếp góp mặt trong những bộ phim có doanh thu hàng đầu điện ảnh Việt.

Trước khi trở thành cái tên được săn đón, Steven Nguyễn từng có khoảng thời gian dài chật vật với nghề. Anh không có xuất phát điểm thuận lợi, từng thử sức ở nhiều vai diễn nhỏ, tham gia phim chiếu mạng và làm những công việc khác nhau để duy trì cuộc sống. Bi Long đại ca, Hùng Long Phong Bá là những dự án giúp nam diễn viên tích lũy kinh nghiệm, từng bước xây dựng hình ảnh trước khi có cơ hội tiến xa hơn trên màn ảnh rộng.

Steven Nguyễn liên tiếp ghi dấu ấn với những dự án điện ảnh ăn khách, trở thành gương mặt nổi bật của màn ảnh Việt năm 2026. Ảnh: FBNV

Quả ngọt đầu tiên đến với Steven Nguyễn khi anh đảm nhận vai Trung úy Quang trong Mưa Đỏ. Nhân vật người chiến sĩ với tinh thần quả cảm, những phân đoạn hành động và diễn biến tâm lý đã giúp nam diễn viên tạo được dấu ấn mạnh mẽ. Bộ phim không chỉ đưa tên tuổi Steven Nguyễn đến gần hơn với công chúng mà còn trở thành hiện tượng phòng vé với doanh thu khoảng 714 tỷ đồng, hiện giữ vị trí phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại.

Đáng chú ý, thành công của Mưa Đỏ không khiến Steven Nguyễn dừng lại. Một năm sau, anh tiếp tục trở lại với Trại Buôn Người, mang đến hình ảnh hoàn toàn khác qua vai Ny. Không còn là người chiến sĩ trong bối cảnh chiến tranh, nhân vật lần này là chàng trai miền Tây bước vào hành trình giải cứu em gái khỏi đường dây lừa đảo xuyên biên giới. Vai diễn đòi hỏi nam diễn viên thể hiện khả năng hành động, sức bền thể lực và cảm xúc của một người anh trong hoàn cảnh sinh tử.

Trại Buôn Người nhanh chóng tạo nên sức hút tại phòng vé. Tác phẩm liên tục tăng trưởng doanh thu, vượt qua nhiều bộ phim được đầu tư lớn và vươn lên vị trí thứ ba trong danh sách những phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Với doanh thu đang tiến sát 500 tỷ đồng, bộ phim tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của Steven Nguyễn.

Từ vai Trung úy Quang trong Mưa Đỏ đến nhân vật Ny trong Trại Buôn Người, Steven Nguyễn cho thấy khả năng biến hóa qua từng vai diễn. Ảnh: FBNV

Tính riêng Mưa Đỏ và Trại Buôn Người, tổng doanh thu hai tác phẩm đã vượt mốc 1.000 tỷ đồng. Đây là con số đáng chú ý đối với bất kỳ diễn viên nào, đặc biệt là người từng phải kiên trì nhiều năm để tìm kiếm chỗ đứng trong nghề. Dẫu doanh thu phim không đồng nghĩa với thành tích cá nhân của một diễn viên, việc liên tiếp góp mặt trong hai dự án điện ảnh ăn khách cho thấy Steven Nguyễn đang sở hữu sức bật đáng kể trong giai đoạn hiện tại.

Quý IV/2026, nam diễn viên tiếp tục có lịch trình hoạt động sôi nổi với hàng loạt dự án như Trại Buôn Người, Người Mẹ Xấu, Bắt Cá Ba Tay và Chị Chị Em Em 3. Trong đó, Chị Chị Em Em 3 đang là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm khi có màn khởi đầu thuận lợi tại phòng vé. Steven Nguyễn đảm nhận vai Văn Cường, nhân vật mang màu sắc gia trưởng, trăng hoa, khác biệt với những hình tượng mạnh mẽ, thiên về hành động từng gắn liền với anh.

Nếu Chị Chị Em Em 3 chinh phục được cột mốc 100 tỷ đồng, Steven Nguyễn sẽ có cơ hội ghi dấu cú hat-trick đáng chú ý với ba bộ phim liên tiếp đạt doanh thu trăm tỷ trong vòng hai năm. Đây không chỉ là thành tích đáng tự hào mà còn cho thấy tần suất xuất hiện ngày càng dày đặc của nam diễn viên trên màn ảnh rộng.

Sau nhiều năm kiên trì theo đuổi diễn xuất, Steven Nguyễn đang bước vào giai đoạn thăng hoa trong sự nghiệp. Ảnh: FBNV

Từ một diễn viên phải kiên trì với những cơ hội nhỏ, Steven Nguyễn hiện liên tục góp mặt trong các dự án điện ảnh quy mô lớn. Điều khó ai làm được như anh có lẽ không chỉ nằm ở những con số doanh thu, mà còn là khả năng chờ đợi, nắm bắt cơ hội và tiếp tục làm nghề sau nhiều năm chưa được chú ý. Thành công đến muộn nhưng đang mở ra cho Steven Nguyễn một chương mới đầy triển vọng trong sự nghiệp.