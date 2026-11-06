James Bond mới là ai?

Theo Page Six, một nguồn tin độc quyền từ truyền thông Anh cho biết nam diễn viên từng đoạt giải Emmy - Josh O'Connor - có thể là gương mặt tiếp theo đảm nhận vai diễn huyền thoại James Bond.

Theo trang The Sun, thông tin này rò rỉ từ một thành viên trong đoàn kịch Golden Boy - tác phẩm mà O'Connor vừa tham gia. Nguồn tin cho biết trong buổi tiệc mừng vở diễn khép lại vào đêm Halloween tại quán bar The French House (London), O'Connor đã tiết lộ với đồng nghiệp về việc mình trúng vai diễn 007. Dù chưa có xác nhận chính thức, người đồng nghiệp này khẳng định tin tức trên hoàn toàn chính xác.

Trước những đồn đoán, đại diện của Amazon MGM Studios và EON Productions hiện chưa đưa ra bình luận.

Nam diễn viên người Anh Josh O'Connor được cho là sẽ trở thành James Bond tiếp theo. Ảnh: GC Images.

Dự án điện ảnh tiếp theo về điệp viên 007 do Amazon MGM Studios phát triển, dự kiến ra mắt vào năm 2028. Dù kịch bản vẫn giữ bí mật, điều công chúng quan tâm nhất lúc này là ai sẽ kế nhiệm Daniel Craig - người chia tay vai diễn sau No Time To Die (2021). Hiện tại, quá trình thử vai vẫn đang tiếp diễn với nhiều cái tên tiềm năng như Jacob Elordi, Jack Lowden, Callum Turner...

Chia sẻ trong buổi phỏng vấn mới đây trên BBC, nam diễn viên 36 tuổi bày tỏ niềm vinh dự khi được nhắc tới trong danh sách ứng viên. "Đó là một khoảnh khắc kỳ lạ và bất ngờ... Chỉ riêng việc tên mình xuất hiện trong danh sách cân nhắc cho vai diễn này đã là điều tuyệt vời", O'Connor cho biết. Tuy nhiên, anh từ chối đi sâu vào chi tiết vì "chưa có thêm điều gì để chia sẻ ở thời điểm này".

Josh O'Connor là gương mặt thực lực của màn ảnh Anh. Anh từng giành giải Emmy năm 2021 ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhờ vai Thái tử Charles thời trẻ trong series The Crown. Gần đây nhất, anh xuất hiện trong tác phẩm giật gân viễn tưởng Disclosure Day.

Trước đó, những tên tuổi huyền thoại từng khoác chiếc áo điệp viên 007 gồm Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan và Daniel Craig.