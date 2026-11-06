Bất cập concert The Weeknd tại Malaysia: Ngồi ghế nhựa, bị khán giả khác che tầm nhìn

Tóm tắt chung: Tour diễn kỷ lục toàn cầu: Chuyến lưu diễn After Hours Til Dawn của The Weeknd đi vào lịch sử khi chạm mốc doanh thu 1,3 tỷ USD, cao nhất mọi thời đại đối với một nghệ sĩ nam.

Bất cập trong khâu tổ chức: Chặng dừng chân tại Kuala Lumpur (Malaysia) hứng chịu làn sóng chỉ trích vì khâu vận hành lộn xộn, thời gian xếp hàng kéo dài và việc tự ý bố trí ghế nhựa ở khu vực đứng.

Bức xúc vì văn hóa xem show: Tranh cãi bùng nổ dữ dội xung quanh ý thức của một bộ phận người xem tại khu vực vé ngồi (seating) khi nhiều khán giả liên tục đứng lên quẩy và nhảy múa, trực tiếp che khuất tầm nhìn của những người xung quanh.

Chuyến lưu diễn toàn cầu After Hours Til Dawn của The Weeknd hiện là một trong những hiện tượng âm nhạc khi chính thức cán mốc doanh thu kỷ lục 1,3 tỷ USD. Điều này giúp anh trở thành nghệ sĩ nam sở hữu tour diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, bên cạnh trải nghiệm âm nhạc và âm thanh mãn nhãn, những bất cập trong khâu tổ chức, vận hành tại một số điểm đến cũng khó tránh khỏi. Vừa qua, nhiều khán giả đã bày tỏ sự thất vọng, bực tức tại chặng Kuala Lumpur, Malaysia.

Sự bức xúc của người hâm mộ bắt đầu ngay từ khâu di chuyển và check-in vào sân. Một khán giả Việt lên tiếng phản ánh BTC điều phối kém cỏi, khiến hàng ngàn người phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ dưới thời tiết oi bức mà vẫn chưa thể bước qua cổng kiểm soát. Khâu vận hành lộn xộn được cho là xuất phát từ phía đơn vị thực hiện Live Nation và quản lý địa điểm, gây nên tình trạng thiếu trật tự ngay từ trước giờ diễn.

Khâu quản lý kém gây xếp hàng ùn ứ nhiều giờ. Nguồn: @khanhhlyy

Có khán giả còn đoán rằng sự thiếu chuyên nghiệp này cũng là nguyên nhân mà buổi diễn của The Weeknd bị đẩy lùi muộn hơn dự kiến, tới tận hơn 9 giờ tối nam ca sĩ mới có thể bước ra sân khấu. Không dừng lại ở đó, nhiều người mua vé khu vực đứng (standing) vô cùng ngỡ ngàng khi bước vào sân và nhận ra ban tổ chức đã tự ý xếp sẵn các hàng ghế nhựa thô sơ, làm mất đi hoàn toàn không gian vốn có của khu vực này.

Một khán giả chỉ ra cách bố trí ghế nhựa kém thẩm mỹ. Nguồn: @longson.cam.vn

Đặc biệt, ngọn nguồn cho sự tranh cãi bùng nổ trên mạng xuất phát từ văn hóa xem concert và ý thức của người tham dự. Tại khu vực vé ngồi (seating), nhiều người bày tỏ bức xúc khi tầm nhìn bị vướng bởi các cột kỹ thuật, cũng như từ những khán giả phía trước liên tục đứng lên, nhảy múa và quay phim suốt đêm diễn. Mặc dù đã nhận được phản ứng và nhắc nhở từ những người xung quanh, những người này ban đầu chỉ ngồi xuống đối phó rồi sau đó lại tiếp tục đứng lên chắn toàn bộ tầm nhìn.

Nhiều khán giả đứng và che mất tầm nhìn ở khu ngồi. Nguồn: @thaontppp

Trước sự việc, có nhiều luồng ý kiến được đưa ra. Một bên cho rằng việc đứng lên nhảy múa là bản chất và cảm xúc tự nhiên để "cháy" hết mình cùng đêm diễn âm nhạc, và là một phần của "văn hóa" đi xem concert. Tuy nhiên, luồng ý kiến khác khẳng định đây là hành vi kém văn minh. Khán giả chi tiền mua vé khu vực ngồi là để có trải nghiệm thưởng thức âm nhạc rõ ràng và thoải mái, nếu không họ đã mua vé đứng.

Tranh cãi vấn đề khán giả đứng ở khu vực ngồi.

Việc cá nhân tự ý đứng lên tại khu vực ngồi tước đoạt quyền lợi quan sát của người phía sau, đồng thời tạo ra hiệu ứng dây chuyền ép buộc cả hàng ghế phải đứng theo. "Thế những người có chiều cao hạn chế thì sao? Họ bỏ tiền mua vé ngồi để có trải nghiệm xem thoải mái mà. Đừng lấy 'văn hóa' làm vỏ bọc cho sự kém duyên", một cư dân mạng bày tỏ.