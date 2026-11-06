Còn ai may mắn hơn nữ diễn viên Kim Bo Yeon

Nữ diễn viên Kim Bo Yeon vừa chia sẻ thông tin về hai người con của mình. Cả hai hiện đều đang làm việc cho các tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu thế giới tại Hoa Kỳ. Con gái cô làm việc tại Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram, trong khi con trai làm việc tại Nvidia, một doanh nghiệp chuyên về các loại chip bán dẫn phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong một video đăng tải trên kênh YouTube, Real Actresses, Kim Bo Yeon đã nhắc đến các con khi trò chuyện cùng những người bạn đồng nghiệp. Video ghi lại cảnh Kim Bo Yeon cùng các đồng nghiệp như Kim Young-ran, Lee Kyung-jin và Ahn So-young tham dự một buổi trình diễn thời trang từ thiện.

Khi được các đồng nghiệp hỏi thăm về các con, Kim Bo Yeon cho biết cả hai vừa từ Hoa Kỳ (cụ thể là từ New York và Seattle) trở về Hàn Quốc và thậm chí còn cùng cô đến tham dự sự kiện thời trang này.

Khi Ahn So Young hỏi về nơi làm việc của con gái, Kim Bo Yeon đáp: “Con gái tôi làm việc tại Meta, còn con trai tôi thì làm ở Nvidia”. Các đồng nghiệp diễn viên đã tỏ ra ngạc nhiên khi biết cả hai người con của cô đều đang làm việc tại những tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ.

Cuộc trò chuyện tự nhiên chuyển sang chủ đề tiền phụ cấp. Khi các đồng nghiệp hỏi: "Chị có gửi tiền phụ cấp cho con mình không?", Kim Bo Yeon nói đùa: "Tôi chỉ gửi cho chúng 10.000 đôla (khoảng 260 triệu đồng) mỗi năm thôi". Sau đó, cô nói thêm: "Thật nhẹ nhõm khi không còn phải lo lắng cho bọn trẻ nữa", khiến những người xung quanh bật cười.

Kim Bo Yeon ra mắt vào năm 1976 với tư cách là diễn viên thuộc khóa 8 được đài MBC tuyển chọn, và kể từ đó, cô đã tích cực hoạt động trong cả lĩnh vực điện ảnh lẫn truyền hình. Cô từng giành giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" tại lễ trao giải Grand Bell cho bộ phim People in the Slum (1982) và giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" tại lễ trao giải Rồng Xanh (Blue Dragon Film Awards) cho bộ phim The Silver Stallion (1991). Các tác phẩm truyền hình tiêu biểu của cô gồm: Hwang Jini, New Tales of Gisaeng, Princess Aurora và Once Again.

Sau khi ly hôn người chồng đầu tiên vào năm 2004, Kim Bo Yeon tái hôn với nam diễn viên Jeon No Min, nhưng cả hai đã đồng thuận ly hôn vào năm 2012. Đến năm 2021, họ thậm chí còn xuất hiện cùng nhau trong bộ phim Love (ft. Marriage and Divorce) của đài TV Chosun.