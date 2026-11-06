Nhân vật đi từ ngoại truyện đến biểu tượng của Dragon Ball

Có một nhân vật đã vươn mình từ xuất thân khác biệt để trở thành một trong những biểu tượng của truyện “Dragon Ball”.

Trải qua hàng thập kỷ, thương hiệu Dragon Ball đã vươn mình thành một tượng đài bất diệt của văn hóa đại chúng toàn cầu. Thế nhưng, không phải mọi nhân vật kinh điển đều đi ra từ ngòi bút của Akira Toriyama. Và Bardock là một trường hợp kinh điển như vậy.

Là xưởng hoạt hình đứng sau thành công của thương hiệu, Toei Animation không chỉ chuyển thể câu chuyện gốc mà đôi khi còn được cấp phép để phóng tác thêm nhiều dự án phụ. Trong thập niên 90, các nhà làm phim được trao quyền tự do sáng tạo, dẫn đến sự ra đời của nhân vật mới toanh là Bardock - cha đẻ của Son Goku.

Gốc gác ngoại truyện và cái duyên với người hâm mộ

Bardock chính thức chào sân ở tập phim truyền hình đặc biệt lên sóng Nhật Bản vào tháng 10/1990. Cha đẻ thiết kế tạo hình của ông là Katsuyoshi Nakatsuru - một trong những họa sĩ kỳ cựu trong đội ngũ Toei lúc bấy giờ.

Tập phim lấy bối cảnh 12 năm trước mạch truyện chính, theo chân biệt đội đánh thuê Saiyan của Bardock - lúc này còn ở dưới trướng Frieza. Sở hữu sức mạnh vượt trội, tộc Saiyan trở thành lực lượng nòng cốt chuyên chinh phạt các hành tinh để đem rao bán.

Thế nhưng, lo sợ trước truyền thuyết về một Super Saiyan huyền thoại, tên bạo chúa đã lật lọng và quyết định quét sạch hành tinh Vegeta. Sau khi gửi cậu con trai sơ sinh Kakarot (Goku) vào không gian, Bardock đã đơn thương độc mã lao ra tiền tuyến hòng ngăn chặn đòn hủy diệt của kẻ thù.

Bardock thoạt nhìn có ngoại hình giống với Goku nhưng lại toát lên sự gai góc của một chiến binh kỳ cựu.

Dù sự phản kháng ấy hoàn toàn vô vọng trước chênh lệch sức mạnh khổng lồ, hình ảnh một người cha đổ máu chiến đấu đến hơi thở cuối cùng đã lập tức gây tiếng vang lớn. Bản thân Bardock nhanh chóng trở thành nhân vật được cộng đồng người hâm mộ yêu mến cuồng nhiệt.

Sự khác biệt giữa hai phiên bản Toei Animation và Toriyama

Sau thành công ngoài sức tưởng tượng của tập phim, Toriyama đã quyết định vinh danh Bardock bằng cách đưa ông vào nguyên tác. Tuy nhiên, phải đến tận Dragon Ball Super, nhân vật này mới chính thức được hợp thức hóa (canon) với một cốt truyện hoàn toàn mới.

Theo ComicBook, điểm khác biệt lớn nhất nằm ở lý do Goku được đưa tới Trái Đất. Trong bản Toei, cậu bé bị đẩy đi nhằm thực hiện nhiệm vụ xâm chiếm. Ngược lại, bản manga Super lại hé lộ rằng Bardock đã lường trước thảm kịch và chủ động đưa con đi tị nạn để tránh tai mắt của Frieza.

Sự chỉnh sửa này đã thay đổi cốt lõi tính cách nhân vật. Bardock của hãng Toei được xây dựng đúng chuẩn phản anh hùng (anti-hero): lạnh lùng, tàn nhẫn và xa lánh cảm xúc. Trong khi đó, dưới ngòi bút của Toriyama, ông lại hiện lên như một người cha ấm áp và giàu tình thương.

Dù một bên từng là sát thủ với đôi tay nhuốm máu, một bên là anh hùng bi kịch, cả hai phiên bản đều sở hữu lượng fan đông đảo. Cũng theo ComicBook, nhiều độc giả có xu hướng nghiêng về bản gốc của Toei hơn bởi nó bám sát bối cảnh thực tế lúc bấy giờ.

Bản chất tộc Saiyan vốn dĩ hiếu chiến và khát máu. Bardock của bản hoạt hình năm 1990 không phải ngoại lệ; ông là một chiến binh tài giỏi nhưng lạnh lùng, luôn tự hào về những cuộc chinh phạt của mình. Bước ngoặt lớn nhất chỉ đến khi ông vô tình nhận được khả năng thấu thị, nhìn trước tương lai.

Chính năng lực này đã giúp ông nhận ra viễn cảnh diệt vong của giống loài và sự phản bội từ Frieza. Do đó, không ít độc giả cho rằng việc một kẻ kiêu ngạo biết trước kết cục thảm bại nhưng vẫn dốc toàn lực lao vào cửa tử để bảo vệ quê hương đã mang lại cảm giác chân thực, gai góc và đậm chất Saiyan hơn rất nhiều so với mô-típ tình cha con truyền thống.