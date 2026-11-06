Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh: 'Hào quang không nằm ở sự tung hô hay ánh đèn sân khấu'

Khi Đêm Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 đã cận kề, top 25 thí sinh hồi hộp chuẩn bị bước vào đêm thi quan trọng để tìm ra được chủ nhân mới của chiếc vương miện danh giá. Đương kim Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh cũng tận hưởng trọn vẹn thời khắc đặc biệt này và dành những phút giây lắng đọng để trải lòng với bạn đọc Sinh Viên Việt Nam, sau một nhiệm kỳ thành công và đầy ý nghĩa.

Kết thúc nhiệm kỳ của mình, điều gì cho Hà Trúc Linh tự hào và tiếc nuối?

Nhìn lại hành trình vừa qua, niềm tự hào lớn nhất của tôi là đã dám bước qua những giới hạn an toàn, được nhìn thấy bản thân ở một phiên bản mạnh mẽ, kiên định hơn và được đóng góp cho cộng đồng, trưởng thành trọn vẹn hơn từng ngày. Còn tiếc nuối duy nhất chỉ là thời gian hữu hạn khiến một vài dự định chưa kịp trọn vẹn.

Từ một cô sinh viên trường ĐH Tài chính Marketing, Hà Trúc Linh của 2 năm sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam có điều gì thay đổi về quan điểm sống hay góc nhìn?

Trước đây, tôi nhìn cuộc sống qua góc nhìn cá nhân, với mục tiêu nỗ lực cho tương lai của riêng mình. Khi mang trên mình trọng trách Hoa hậu Việt Nam, tôi học cách mở rộng góc nhìn từ “tôi” sang “chúng ta”. Danh hiệu trao cho tôi cơ hội va chạm thực tế, gặp gỡ nhiều con người tài giỏi, đi đến nhiều vùng đất. Trải nghiệm những điều mới mẻ đã giúp tôi có thêm nhiều góc nhìn, chiêm nghiệm sâu sắc hơn về cuộc sống cũng như trách nhiệm của bản thân đối với xã hội. Và điều đặc biệt, đó chính là mình được "chạm" vào nhiều mảnh đời. Đối diện với kỳ vọng công chúng, tôi không phải là giữ cho mình hoàn hảo, mà là dùng tiếng nói và sức ảnh hưởng để tạo ra những giá trị thật, dù là nhỏ bé nhất.

Hà Trúc Linh có thật sự cảm nhận được hào quang của sự nổi tiếng trong hành trình vừa qua?

Nếu nói về hào quang, khoảnh khắc chân thực nhất với tôi là đêm sau đăng quang. Tôi đứng trước gương một mình và tự hỏi: “Mình đã thực sự là Hoa hậu rồi sao?”. Sự ngỡ ngàng ấy kéo dài nhiều tháng, cho đến khi tôi nhận ra hào quang không nằm ở sự tung hô hay ánh đèn sân khấu. Nó hiện diện rõ nhất khi ai đó nói câu chuyện của tôi đã tiếp thêm động lực cho họ.

Trong thời gian nhiệm kỳ, Hà Trúc Linh đối diện với những bình luận trái chiều ra sao?

Là một người học Marketing, việc theo dõi mạng xã hội hằng ngày là thói quen quen thuộc của tôi. Khi trở thành người của công chúng, việc xuất hiện những luồng dư luận trái chiều liên quan đến mình là điều tất yếu. Tôi luôn đọc, nhưng tiếp thu có chọn lọc. Tôi giữ cho mình sự tỉnh táo, năng lượng tích cực và tinh thần cầu thị, đó là lắng nghe để hoàn thiện đối với những điều chưa tốt, đồng thời kiên định với những giá trị mình đang làm đúng. Với tôi, chính những góc nhìn đa chiều ấy là tấm gương giúp mình soi chiếu và trưởng thành rõ nét hơn mỗi ngày.

Gia đình đã đồng hành, động viên như thế nào trước những tranh luận không đáng có trong công việc của Hà Trúc Linh?

Gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc của tôi. Ba mẹ yêu thương tôi vô điều kiện và luôn là người đầu tiên nghiêm với tôi nhất. Vì hiểu rõ con gái, nên trước những ồn ào không đáng có, gia đình luôn cho tôi một góc nhìn đủ khách quan, bình tĩnh để phân định đúng sai. Chỗ dựa ấy giúp tôi không bị lung lay và luôn tự tìm được câu trả lời đúng đắn cho bản thân.

Kết thúc nhiệm kỳ chỉ là về mặt thời gian nhưng danh hiệu và trách nhiệm của Hoa hậu Việt Nam gần như là mãi mãi, Hà Trúc Linh có dự tính gì sau khi trao lại vương miện cho tân Hoa hậu?

Đối với tôi, tri thức luôn là cánh cửa dẫn lối tương lai. Tôi vẫn luôn có niềm đam mê với khám phá và học hỏi. Nên song hành với hành trình cống hiến, tôi sẽ đầu tư nhiều vào học tập để nâng cao kiến thức và kỹ năng nhiều hơn.

Tham gia guồng quay showbiz, điều ai cũng lo lắng chính là sự lãng quên của công chúng. Hoa hậu Hà Trúc Linh có áp lực với điều đó và có suy nghĩ như thế nào về việc phải giữ gìn tên tuổi?

Nói không áp lực về sự lãng quên là không thật, nhưng tôi không chọn đối diện với nó bằng nỗi sợ hay việc cố tạo sự chú ý bằng mọi giá. Với tôi, việc giữ tên tuổi không đo bằng tần suất xuất hiện dày đặc trên mặt báo, mà nằm ở sức nặng của những giá trị mình để lại. Hào quang có thể phai đi theo thời gian, nhưng những dự án thật, sự tử tế và đóng góp thật cho cộng đồng thì luôn có chỗ đứng bền vững. Tôi tin, khán giả có thể quên một khoảnh khắc rực rỡ, nhưng sẽ luôn nhớ một con người kiên định cống hiến. Thay vì lo sợ bị quên lãng, tôi chọn tập trung làm tốt việc của mình. Để khi nhắc đến cái tên Hà Trúc Linh, công chúng nhớ đến bằng sự tin tưởng, chứ không chỉ là danh xưng.

Nếu nói Hà Trúc Linh vẫn còn “hiền” vì chưa "phủ sóng" nhiều trong showbiz Việt thì sao?

Nếu định nghĩa “không hiền” là phải xuất hiện dày đặc, thì tôi xin nhận mình là một người “hiền”. Nhưng nếu nhìn con đường đã chọn, tôi tự thấy mình không hề yếu mềm. Tôi hiểu ranh giới giữa việc phủ sóng hình ảnh và xây dựng giá trị thương hiệu. Và chính tôi cũng đang học cách xây dựng hình ảnh cá nhân ấy. Tôi ưu tiên việc hoàn thành trách nhiệm xã hội, trau dồi tri thức và làm tốt vai trò của một đương kim Hoa hậu Việt Nam. “Hiền” của tôi thực chất là sự điềm tĩnh và có chọn lọc. Tôi tin, sự bền vững từ một người của công chúng không đo bằng việc bạn xuất hiện nhiều bao nhiêu, mà là mỗi lần xuất hiện, bạn mang lại giá trị gì cho khán giả.

Nếu được chia sẻ kinh nghiệm với tân Hoa hậu Việt Nam 2026, thì Hà Trúc Linh muốn nhắn gửi điều gì?

Tôi chỉ muốn nhắn với bạn ấy một điều, sẽ có lúc bạn cảm thấy choáng ngợp trước ánh hào quang, bỡ ngỡ trước áp lực dư luận và những kỳ vọng quá lớn từ xã hội. Những lúc ấy, hãy nhớ lại lý do ban đầu bạn bước chân vào cuộc thi. Đừng cố gắng trở thành một phiên bản hoàn hảo theo khuôn mẫu của ai khác, mà hãy giữ một cái đầu lạnh trước những lời khen chê và một trái tim nóng cho những việc bạn tin là đúng. Nhiệm kỳ trôi qua rất nhanh, hào quang rồi cũng sẽ nhường chỗ cho những điều mới mẻ, chỉ có sự tử tế, tinh thần cầu thị và những giá trị thật bạn tạo ra cho cộng đồng mới là thứ ở lại mãi mãi.

Cảm ơn Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh về cuộc trò chuyện này!

Đêm Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 20h, ngày 7/11/2026, tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, TP. Hải Phòng. Chương trình có quy mô gần 9.000 khán giả, quy tụ nhiều khách mời nổi tiếng. Trong đó, sự góp mặt của hàng loạt giọng ca đình đám như: Minh Hằng, Văn Mai Hương, MAIQUINN, Minh Ngọc, S.T Sơn Thạch... cùng sự dẫn dắt của hai MC Bùi Đức Bảo và Khánh Vy.