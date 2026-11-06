Giải mã MV mới của HIEUTHUHAI: Trở về năm 2020 và loạt cảnh quay 'tuyệt đối điện ảnh'

MV mở đầu với hình ảnh HIEUTHUHAI của hiện tại trở về quá khứ bằng những thước phim. Trong những thước phim đó, nam rapper xuất hiện với giao diện vào thời anh tham gia chương trình King Of Rap (2020). Đây cũng là khoảng thời gian mà anh bắt đầu được biết đến bởi nhiều khán giả hơn, và cũng là thời mà HIEUTHUHAI chưa có “sách hướng dẫn sử dụng nhan sắc”.

Mái tóc undercut của nam rapper được mang trở lại trong MV Anh Nên Đi Khỏi Đây.

Trong những khoảnh khắc tiếp theo, HIEUTHUHAI mang đến cho khán giả những trải nghiệm “tuyệt đối điện ảnh” theo đúng nghĩa đen. Một trong những phân cảnh gây ấn tượng nhất là khi nam rapper cùng nữ chính tựa vào nhau để cùng mang súng chiến đấu.

Cảnh quay này được lấy cảm hứng từ bộ phim Ông bà Smith (2005). Trong đó, hai nhân vật chính đã nhận ra tình cảm cho nhau vẫn còn nồng nhiệt sau một khoảng thời gian dài lừa dối lẫn nhau. Vì vậy, họ quyết định quay lại, nương tựa vào nhau để cùng chiến đấu chống lại kẻ thù, tạo nên một cảnh phim mang tính biểu tượng cho nền điện ảnh thế giới.

Không dừng lại ở đó, những phân cảnh tiếp theo cũng gợi nhắc khán giả về loạt tác phẩm điện ảnh nổi tiếng của thế giới. Đó là màn khiêu vũ giữa muôn vì sao trong La La Land (2016), cảnh lái xe mô tô trong Thiên nhược hữu tình (1990) hay tái hiện lại cảnh bể cá trong Romeo và Juliet (1996).

Cảnh đua moto trong phim Thiên Nhược Hữu Tình (1990).

Cảnh khiêu vũ lấy cảm hứng trong phim La La Land.

HIEUTHUHAI tái hiện cảnh nhảy đôi trong phim Pulp Fiction.

Đặc biệt, sự xuất hiện của Jun Vũ đã tăng “gấp đôi visual” cho MV. Theo như kịch bản, nữ diễn viên đã nhập vai vào nàng thơ mà HIEUTHUHAI chưa thể quên trong quá khứ. Qua đó, Jun Vũ đã để lại những dấu ấn bằng màn hóa thân đầy cảm xúc, đặc biệt là trong khung cảnh khóc đẹp đến đau lòng khi khiêu vũ cùng chủ nhân album Mắt Nhắm Mắt Mở.

Trải qua những thước phim đầy hoài niệm của quá khứ, HIEUTHUHAI đã trở về với thời điểm hiện tại, với “giao diện” mà khán giả đã quen thuộc trong những năm gần đây. Lúc này, anh quyết định xóa dần đi hình ảnh của người mình từng yêu trong từng cuộn phim, dù phải chấp nhận rơi nước mắt.

Từ đó, nam rapper đã truyền tải thông điệp rằng quá khứ luôn có thể mang cho ta những hoài niệm đẹp đẽ nhất. Tuy nhiên, chỉ khi ta bước qua được hoài niệm ấy, ta mới có thể trưởng thành hơn trên chặng đường tiếp theo. Và trưởng thành không phải là khi ta quên đi những ký ức hằn sâu trong tim, mà là khi ta chấp nhận bước tiếp dù có đớn đau hay còn vương vấn.