Hoàng Hậu Tái Hôn: Khó ghét Lee Se Young vì 'cá sấu' Rashta quá đẹp và đáng thương

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Từ trước khi Hoàng Hậu Tái Hôn (The Remarried Empress) phát sóng, giữa những chê bai về cốt truyện "3 xu" từ nguyên tác và ái ngại khâu tạo hình "sống sượng", nàng Rashta do Lee Se Young thủ vai lại nhận được lời khen. Không chỉ ngoại hình xinh đẹp chuẩn công chúa cổ tích, khán giả còn bất ngờ khi Se Young - người thường được biết đến với hình tượng dịu dàng, thanh nhã trên màn ảnh, lại có thể trông vừa nai tơ vừa thảo mai ở "hệ điều hành" Rashta.

Khán giả công nhận casting Lee Se Young cho bản live-action của Rashta là lựa chọn đúng đắn.

Trong manhwa (truyện tranh) và tiểu thuyết gốc, độc giả ghét Rashta đến mức gọi lái tên nàng là "Trashta" (một cách chơi chữ, ý chỉ cô là kẻ rác rưởi - trash). Bởi ngay từ đầu, cô đã được khắc họa là kẻ giả tạo, thích đóng vai nạn nhân, "nước mắt cá sấu".

Nguyên nhân khán giả xem live-action Hoàng Hậu Tái Hôn đỡ ghét (hoặc chưa ghét) Rashta vì những tập đầu khắc họa rõ bi kịch cuộc đời của cô, cùng với diễn xuất xuất thần, vẻ đẹp lấp lánh và nũng nịu của Lee Se Young.

"Nếu tôi là Sovieshu lúc đó thì tôi cũng sẽ xiêu lòng vì Rashta", "sao có thể không thương cô ấy được chứ" - đó là vài bình luận của khán giả khi xem cảnh Rashta bị kéo lê trên nền đất, tra tấn.

Khó quên diễn xuất của Lee Se Young trong cảnh Rashta cố bỏ trốn rồi bị bắt lại.

Se Young xé cõi lòng người xem bằng ánh mắt đượm buồn, bi ai và khẩn thiết cầu xin được cứu giúp. Cô cũng tinh tế thể hiện sự thay đổi qua từng giai đoạn của Rashta. Ban đầu là khổ sở, kế tiếp là ngây thơ như công chúa nhỏ lạc vào vườn cổ tích, sau đó là ghen tị được nhen nhóm cùng sự xảo trá.

Lee Se Young khắc họa rõ nét hai khía cạnh khác nhau của Rashta: Một bên là nô lệ thống khổ, một bên là tiểu thư đầy mơ mộng.

Biểu cảm nũng nịu của Rashta - Lee Se Young hạ gục trái tim khán giả.

Nếu Hoàng Hậu Tái Hôn giữ nguyên tình tiết tiếp theo giống bản gốc, thì với những xây dựng rõ ràng ngay từ đầu về bi kịch cuộc đời của Rashta, khán giả có thể sẽ không ghét cay ghét đắng nhân vật này như độc giả Manhwa, mà thông cảm cho cô.

Rashta bị cha ruột ngược đãi và bán làm nô lệ. Đến khi tưởng rằng có được yêu thương chân thành, được đổi đời thì thực chất, cô chỉ là quân cờ rẻ mạt bị lợi dụng. Cô trở nên xấu xa, ảo tưởng quyền lực, "làm khùng làm điên" chọc phá Navier vì tin Sovieshu (Ju Ji Hoon) cuồng si mình và sợ mất đi những điều quá đỗi tốt đẹp đang có.

Rashta là nhân vật có cuộc đời gặp nhiều biến cố và thay đổi tâm lí phức tạp nhất trong Hoàng Hậu Tái Hôn, hứa hẹn sẽ còn nhiều phân cảnh cho diễn xuất của Se Young tỏa sáng. Trong nguyên tác, khi Rashta nhận ra bản thân ngu ngốc bị Sovieshu thao túng, nàng mất trí và chết trong phòng giam. 4 tập đầu của Hoàng Hậu Tái Hôn có những thay đổi nhỏ so với truyện, nên vẫn có khả năng kết cục của "F4 chủ lực" được thay đổi.