“Tiếng gọi” giữa đại ngàn

Chớm thu, khi cái nắng oi nồng của mùa hè nhường chỗ cho làn gió heo may se lạnh, anh Hà Giang Định - du khách ở Phú Thọ đã tìm đến Vườn Quốc gia Bát Xát để trải nghiệm.

Ngay từ những bước chân đầu tiên chạm ngõ vùng đất này, anh không khỏi ngỡ ngàng và bị cuốn hút bởi khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ.

Anh Định cho biết: “Trải nghiệm thực tế tại Vườn Quốc gia Bát Xát mang lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Đặc biệt, rừng nguyên sinh nơi đây được bảo vệ tốt, vẫn giữ được vẻ hoang sơ, trong lành và gần gũi với thiên nhiên. Nơi đây, thảm thực vật rất phong phú với nhiều cây gỗ quý cùng các loài cây kinh tế dưới tán rừng như sa nhân, thảo quả. Du khách đến đây không chỉ được thưởng ngoạn cảnh sắc tươi đẹp mà còn cảm nhận rõ sự mát lành, thuần khiết từ các dòng suối giữa lòng rừng già”.

Tựa lưng vào dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, Vườn Quốc gia Bát Xát được ví như bức tranh thủy mặc huyền bí, nguyên bản và tràn đầy sức sống.

Đây là điểm đến lý tưởng cho bất kỳ ai đang khao khát tìm lại sự bình yên, đắm mình vào không gian sinh thái hoang sơ.

Bước chân qua thảm lá mục ẩm ướt của rừng già, hít thở bầu không khí tinh khiết, du khách dễ dàng bị mê hoặc bởi vẻ đẹp vượt thời gian của những cánh rừng nguyên sinh.

“Linh hồn” của đại ngàn Vườn Quốc gia Bát Xát chính là quần thể những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Nhiều thân cây có đường kính gốc lên tới hàng mét, rêu phong bám chặt, xòe tán rộng che chở cho hàng ngàn loài thực vật tầng dưới.

Giữa đại ngàn xanh thẳm ấy, những dòng thác hùng vĩ đêm ngày reo ca, bọt tung trắng xóa qua các gờ đá rêu xanh. Nơi đây từ lâu đã trở thành “ngôi nhà chung” yên bình của hàng nghìn loài động, thực vật phong phú, trong đó có vô số loài quý hiếm được ghi danh trong sách Đỏ.

Phía sau vẻ đẹp hoang sơ, lộng lẫy và yên bình ấy là mồ hôi, sức lực và cả sự hy sinh thầm lặng của lực lượng kiểm lâm Vườn Quốc gia Bát Xát cùng các thành viên các tổ bảo vệ rừng. Các anh chính là những “lá chắn thép” bảo vệ màu xanh đại ngàn.

Anh Thào A Sinh - thành viên Tổ bảo vệ rừng thôn Pờ Hồ, xã Mường Hum cho biết: “Mỗi lần tuần tra, chúng tôi phải vào sâu trong rừng từ 2 - 3 ngày, kịp thời phát hiện những trường hợp xâm phạm rừng để báo cáo cơ quan chức năng có hướng xử lý. Công việc tuy vất vả, nhưng anh em chúng tôi luôn lạc quan, thực hiện không chỉ vì trách nhiệm, mà còn có cả tình yêu với rừng”.

Được biết, từ đầu năm đến nay, lực lượng kiểm lâm Vườn Quốc gia Bát Xát phối hợp cùng thành viên tổ bảo vệ rừng tại các thôn đã băng rừng, vượt núi, thực hiện tới 370 đợt tuần tra, kiểm tra rừng nghiêm ngặt. Nhờ công tác bám nắm địa bàn chặt chẽ, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý dứt điểm 1 vụ khai thác rừng trái pháp luật tại xã Mường Hum.

Ở độ cao lớn, khí hậu có những thời điểm khô hạn kéo dài, nguy cơ cháy rừng luôn rình rập. Xác định phòng cháy hơn chữa cháy, lực lượng kiểm lâm đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Từ việc phát quang dọn thực bì, dây leo, cây bụi tạo các đường băng cản lửa tại những khu vực trọng điểm, đến việc duy trì chế độ trực 24/24h tại trụ sở Vườn Quốc gia Bát Xát và các trạm kiểm lâm, UBND các xã. Một mạng lưới chốt chặn kiên cố cũng được thiết lập nhằm quản lý chặt chẽ người ra vào rừng.

Nhờ tinh thần chủ động và sự đồng lòng của chính quyền cùng Nhân dân, trong nửa đầu năm 2026, Vườn Quốc gia Bát Xát không xảy ra bất kỳ sự cố cháy rừng nào.

Ông Ngô Kiên Trung - Giám đốc Vườn Quốc gia Bát Xát cho biết: “Bảo vệ rừng là sứ mệnh gìn giữ “lá phổi xanh” và nguồn sống bền vững cho cộng đồng. Với địa hình hiểm trở và hệ sinh thái đa dạng, công tác quản lý đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa công nghệ hiện đại và sự đồng thuận của Nhân dân. Chúng tôi luôn tạo sinh kế ổn định để người dân địa phương có cuộc sống ổn định, từ đó cùng chung tay gìn giữ và bảo vệ rừng”.

Giữ rừng không chỉ là cấm hay xử phạt, mà cốt lõi ở việc nâng cao nhận thức và chăm lo đời sống cho bà con dân tộc thiểu số sinh sống ven rừng.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng kiểm lâm Vườn Quốc gia Bát Xát đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức 54 buổi họp thôn, thu hút 3.240 lượt người dân tham gia ký cam kết bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Đồng thời, công tác rà soát, thống kê các hộ canh tác thảo quả dưới tán rừng cũng được thực hiện minh bạch, vừa đảm bảo quy định bảo tồn, vừa hướng dẫn người dân khai thác theo hướng bền vững. Khi rừng được bảo vệ, đồng nghĩa với việc cuộc sống người dân được bảo đảm.

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Dền Sáng cho biết: “Vùng lõi và vùng đệm Vườn Quốc gia Bát Xát sở hữu tiềm năng du lịch rất lớn. Để khai thác hiệu quả, UBND xã Dền Sáng đã phối hợp chặt chẽ với Vườn Quốc gia Bát Xát triển khai các quyết định phê duyệt của tỉnh, đẩy mạnh thu hút đầu tư từ các tổ chức, doanh nghiệp. Nhiều khu vực trọng điểm như thác Tiên, thác Ong Chúa đang được tập trung kêu gọi đầu tư. Chính quyền cam kết quá trình phát triển phải đáp ứng tiêu chí bảo tồn, không làm ảnh hưởng đến hiện trạng tự nhiên của rừng”.

Được biết, trong thời gian qua, lực lượng kiểm lâm cũng tích cực vận động, hướng dẫn bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với thổ nhưỡng từng vùng như: chăm sóc chè tại Dền Sáng, trồng cây ăn quả ôn đới tại Mường Hum, phát triển rau trái vụ, trồng cây dược liệu tại Y Tý,…

Trước làn sóng du lịch trải nghiệm, khám phá thiên nhiên ngày càng phát triển, Vườn Quốc gia Bát Xát đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành thiên đường du lịch sinh thái.

Việc phối hợp khảo sát, kiểm tra hiện trạng rừng liên quan đến các dự án du lịch, hạ tầng giao thông luôn được thực hiện cẩn trọng. Kiểm lâm địa bàn tích cực đồng hành, hướng dẫn khách du lịch leo núi tuân thủ các quy tắc bảo vệ môi trường, không xả rác, không bẻ cành, phá rừng.

Đến với Vườn Quốc gia Bát Xát hôm nay, du khách không chỉ được hòa mình vào không gian bao la của núi rừng, ngắm nhìn những dòng thác tung bọt trắng xóa hay chinh phục những đỉnh núi mờ sương, mà còn cảm nhận được nhịp sống bình yên, tình người ấm áp và ý thức giữ rừng của người dân nơi đây.